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В России пройдет первая в истории распродажа Цифровая Пятница

C 17 по 24 ноября в России пройдет первая в истории массовая распродажа онлайн-сервисов для предпринимателей — Цифровая Пятница 2017.

На площадке в период проведения распродажи будут представлены со значительными скидками более 100 онлайн-сервисов для бизнеса, разбитые по 15 основным категориям (управление процессами, CRM, сервисы для Интернет-торговли, сервисы онлайн-маркетинга и пр.).

Организаторы проекта ожидают в рамках проведения первой Цифровой Пятницы более 100 000 представителей бизнеса, которые посетят площадку с целью приобретения тех или иных b2b-сервисов.

На данный момент в рамках проекта идет сбор сервисов-участников, а вся подробная информация представлена на сайте Пятницы — www.friday.digital.

Цифровая Пятница организована аналитическим проектом RUWARD, генеральным информационным партнером выступает COSSA.

Автор: Анна
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