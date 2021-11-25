В России растет спрос на люксовые товары и услуги

В ЮKassa (сервис компании ЮMoney, входит в экосистему Сбера) проанализировали, как изменились траты россиян на товары и услуги премиум-сегмента. Аналитики сервиса изучили почти шесть миллионов платежей, которые пользователи совершили более чем на 160 тысячах российских и иностранных сайтов, принимающих оплату через ЮKassa. Сравнивались платежи за январь-октябрь 2020 и 2021 годов.

Число покупок товаров стоимостью от 500 тысяч до миллиона рублей за десять месяцев 2021 года выросло в шесть раз, а обороты интернет-магазинов — в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Самих покупателей стало больше в 5,7 раза. Наибольший рост числа покупок, в 19 раз, отмечен в сегменте дизайнерской одежды и обуви от известных домов моды. На втором месте — авиабилеты с ростом в 4,9 раза. Тройку лидеров замыкают услуги страхования с ростом в 2,5 раза.

В ценовом диапазоне от 100 до 500 тысяч рублей число покупок выросло в 2,1 раза, как и обороты онлайн-площадок. А плательщиков стало в 2,3 раза больше. Заметнее всего усилился интерес россиян к услугам турагентств и бронированию отелей. Число покупок в обоих сегментах выросло одинаково — в 3,7 раза. Следом идут образовательные услуги, количество платежей за которые увеличилось в 3,2 раза. На третьем месте — премиальная бытовая техника и электроника с ростом в три раза.

Спрос на товары и услуги стоимостью от 80 до 100 тысяч рублей несколько меньше. За десять месяцев 2021 года число покупок выросло на 64%, а обороты интернет-магазинов — на 63% относительно аналогичного периода 2020 года. Количество пользователей, оплативших покупки в этом ценовом диапазоне, увеличилось на 79%. По росту числа платежей лидируют услуги ломбардов — за них платили в 9,7 раза чаще. На втором месте — досугово-развлекательные мероприятия: билеты на них покупали в пять раз чаще, чем в прошлом году. В тройку лидеров вошли и отели: число оплаченных бронирований выросло в 4,8 раза.

Количество покупок товаров стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей выросло на 58%, как и обороты интернет-магазинов. Покупателей стало больше на 65%. Наибольший рост количества платежей — у ломбардов (в 9,3 раза). Следом идет аренда люксовых автомобилей (рост в 3,5 раза). Тройку лидеров замыкают отели (рост в 3,2 раза).

«Зачастую покупка товаров премиального сегмента — это выбор в пользу новых технологий, нестандартных решений и дизайна, а также возможность инвестировать деньги. Многие предпочитают покупать люксовые товары, посещая магазины лично, но пандемия сформировала привычку оплачивать такую продукцию онлайн. Об этом говорит и повышенный спрос. За последние пять лет число покупок премиум-товаров и услуг выросло в 9 раз, а обороты интернет-магазинов — в 9,9 раза», — говорит Иван Глазачев, генеральный директор финтех-компании ЮMoney.

За десять месяцев 2021 года премиальные товары и услуги чаще всего оплачивали банковскими картами. На них приходится 79% оплат, что на 7% ниже показателя 2020 года. Второе место занимают Pay-платежи, которые выросли на 10% — с 6% до 16% оплаченных заказов.