В России растет уровень осознания экологических проблем, а бережливое потребление может стать новым трендом

Долгое время вопросы экологии и бережливости были далеко не на первом месте для потребителей в России. Но, как показали исследования GfK, уровень осознания экологических проблем растет, а бережливое потребление может стать новым трендом.

Экология в приоритете?

Основным приоритетом развития нашей страны должна стать экология, — сегодня так считают 64% россиян. В 2015 году эта доля составляла 56%.

Вместе с осознанием растет и уровень беспокойства. Экологическая катастрофа больше всего пугает меня в будущем, — в 2015 году так считали 9% россиян. В 2019 году — уже 22%.

Наиболее значимыми экологическими проблемами россияне считают загрязнение воды и воздуха. Более 50% покупателей назвали пластиковые отходы одной из пяти главных экологических проблем в России.

Кто должен нести ответственность

По данным исследования GfK Plastic Study, проведенного в 2019 году в странах Европы и в России, большинство европейских потребителей считают, что ответственность за контроль за пластиковыми отходами должны нести производители. В России уникальная ситуация — у нас большинство потребителей считают, что Правительство должно взять на себя ведущую роль в этом вопросе. Это может быть связано с тем, что базовая задача — готовность инфраструктуры для контроля за пластиковыми отходами, их утилизации и переработки — не решена, а силами одного только Бизнеса или Потребителя ее не выполнить.

Ответственное потребление и бережливость

Конечно, дело не только в экоинфраструктуре, важна сознательность. Массовый потребитель (не только россияне) пока еще довольно далек от философии авангардного движения ответственных потребителей «Нулевые отходы» (ZERO Waste), которое пропагандирует максимальное сокращение отходов, а также экономию воды, электроэнергии и других ресурсов. В среднем один потребитель выбрасывает более 500 кг отходов в год. Это не только пластик и другие твёрдые отходы, но и выброшенные продукты. По данным исследования GfK Retail Monitor, 26% российских домохозяйств выбрасывают продукты раз в неделю и чаще, и 12% — выбрасывают более 60% купленного. Чаще всего выбрасывается хлеб, свежие овощи и фрукты, молочные продукты и детское питание.

И все же есть вопросы, где российский потребитель готов взять на себя посильную ответственность. Правда, стоит отметить, что главный мотиватор пока не столько абстрактная экология или потребность сохранить «общий дом» в чистоте для новых поколений, сколько экологичность, которая в сознании потребителя четко связана с безопасностью — главным приоритетом для россиян.

Уже больше половины российских потребителей имеют привычку ходить в магазин со своей сумкой. Многие учатся обходиться без одноразовых пакетов. Более 11,6 млн. российских домохозяйств стараются их не использовать. Это на 13% больше, чем год назад.

Кроме этого, рациональное покупательское поведение и бережливые покупки являются стандартной практикой для массового покупателя. Данные потребительской панели GfK показывают, что доля тех, кто закупается впрок, снижается. Основной тренд — растет частота походов в магазин, чтобы покупать чаще, но ровно то, что необходимо. 55% покупают по списку, стремясь покупать рационально.

Некоторые потребители идут дальше, отказываясь от удобства одноразовых вещей в пользу многоразовых. И для защиты окружающей среды готовы мириться с меньшей эффективностью моющих средств.

Покупатели готовы доплачивать за определенные экологичные характеристики товара — 94% респондентов исследований GfK готовы заплатить больше за натуральный продукт, 90% за упаковку не из пластика. К примеру, наиболее продвинутые потребители готовы вернуться к алюминиевым тубам для зубных паст и к зубным щеткам из дерева и натуральной щетины, несмотря на разницу в цене более чем в три раза. Средства для мытья посуды, которые декларируют защиту окружающей среды, выросли на +35% в объемах.

А вот энергоэффективность пока не столь актуальный вопрос в России, в отличие от стран Европы, где высокие тарифы и требовательные законы. Пока россиян при выборе техники больше волнует производительность и мощность. За что у нас потребитель готов платить, так это за дополнительную безопасность и комфорт, выбирая, к примеру, более тихие (и попутно экономичные) модели с инверторными моторами, например, в холодильниках, или стиральные машины с дополнительной функцией обработки паром, чтобы обеспечить повышенный уровень гигиены.

Но скорее всего, в ближайшие годы мы увидим рост спроса на энергоэффективные и экономичные товары, если станут реальностью расчёты, что ежегодный рост тарифов на электроэнергию для населения до 2036 года составит 5%.