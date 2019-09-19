В России разработали концепцию «умной» витрины
Компания «Витрина, А Групп» предложила свою концепцию «умной» витрины, которая с помощью технологий компьютерного зрения будет отслеживать действия покупателей в торговом зале, сообщает «РИА Новости».
Искусственный интеллект займется сбором и анализом биометрических данных покупателей. Он оценит пол, возраст, выявит эмоциональное состояние, зафиксирует время, проведенное у того или иного стенда или в определенной зоне.
Вся информация передается владельцу магазина в виде обезличенной статистики, на основе этих данных ИИ сразу дает рекомендации по улучшению сервиса и работе персонала. Воспользовавшись этой информацией, владелец бизнеса сможет оптимизировать работу магазина и подстроиться под потребности постоянных покупателей.
«В 2021 году система будет уже тестироваться, и мы надеемся, что к 2022 году система уже будет промышленно использоваться», — рассказала РИА Новости руководитель проекта Vitrina Connect Виктория Попылькова.
Владельцы магазинов также смогут отсортировать полученную информацию по разным категориям. Например, как посещают магазин мужчины 35+ в зависимости от дней недели, в какие отделы они заходят чаще всего.
«Удобство „умной“ витрины заключается в том, что она позволяет оценивать эффективность рекламы в торговой точке, анализировать аудиторию торговой точки и оптимизировать работу персонала в единой системе», — сказал исполнительный директор отраслевого союза «Нейронет» Александр Семёнов.