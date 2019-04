В России стартовала программа лизинга Xbox One

В России стартовала уникальная программа Xbox Forward, которая дает возможность пользоваться консолями Xbox One за ежемесячную плату. Оператором стала компания Forward Leasing.

В рамках программы можно получить консоли Xbox One S и Xbox One X за 990 и 1490 рублей в месяц соответственно. В ежемесячную плату уже включена подписка Xbox Live Gold, которая позволяет играть в многопользовательских режимах, а также открывает доступ к ежемесячным бесплатным играм и эксклюзивным скидкам.

Процесс подписания договора происходит онлайн, причем рассмотрение занимает одну минуту. После одобрения заявки консоль будет доставлена клиенту в удобное время.

Платежи можно производить с любых банковских карт в личном кабинете на сайте подпишись.рф. Договор рассчитан на 25 ежемесячных платежей, но у клиента есть возможность в любой момент оплатить остаточную стоимость и выкупить консоль. Xbox также можно вернуть, внеся небольшую плату за возврат: на данный момент такая опция доступна в 15 городах России, но уже к концу апреля география центров возврата расширится до 50 городов.

«В Forward Leasing мы верим, что многие пользователи хотели бы, придя с работы вечером, погрузиться в мир игр на широком экране, но не готовы единовременно оплачивать стоимость консоли. При этом они хотели бы иметь возможность вернуть консоль, если обстоятельства поменялись — например, при недостатке свободного времени. Для них мы создали уникальный продукт Xbox Forward, это замечательная возможность играть в Xbox за 990 рублей в месяц. Вместе с Xbox Forward мы запускаем нашу новую площадку Подпишись.рф, которая призвана знакомить клиентов с новым способом потребления: чтобы пользоваться, не обязательно покупать», — рассказал генеральный директор сервиса Алексей Гуров.

Семейство консолей Xbox One позволяет играть в лучшие игры прошлого, настоящего и будущего, обеспечивая доступ к библиотеке из более чем 1300 различных проектов. В это число входят и классические игры для предыдущих поколений Xbox, доступные по обратной совместимости. Обладатели Xbox One S и Xbox One X могут наслаждаться фильмами в разрешении 4K, используя встроенный плеер Blu-ray 4K UHD и аудиосистему с поддержкой объемного звука Dolby Atmos, а также играть в многопользовательских режимах благодаря самой быстрой и надежной игровой сети Xbox Live. А модель Xbox One X также дает возможность полностью погрузиться в игры с истинным разрешением 4K.