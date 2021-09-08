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В России упал спрос и продажи водки

В России на 4% сократились продажи водки, пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства HPA. В первой половине 2021 г. розничные продажи составили 344 млн л, в тот же период в прошлом году продажи были на 4% выше, а в 2019 г. — на 3%.

Еще большее сокращение зафиксировала исследовательская компания GfK, сообщившая о падении продаж на 8%. У сети «Азбука вкуса» в период с января по июнь этого года продажи водки снизились на 11%.

Падение спроса является долгосрочной тенденцией, так как с 2016 г. уменьшается объем домохозяйств, покупающих водку, пишет GfK. Компания владеет данными о покупках около 20 тыс. российских домохозяйств. В 2021 г. 32% семей хотя бы один раз купили себе водку, в то время как в допандемийном 2019 г. этот показатель составлял 35%. Потребление на семью в среднем осталось таким же и составило почти 6,5 л в год.

Продажи алкогольной продукции в прошлом году поддержала пандемия, считают аналитики HPA. Длительные нерабочие дни и пропаганда дезинфицирующих средств подняли спрос на горячительные напитки. В результате за первые шесть месяцев 2020 г. было продано 360 млн л, в то время как в допандемийном 2019 г. в этот же период продали 357 млн л. Снижение спроса на алкоголь в стране может простимулировать производителей активно заняться экспортом, пишет агентство. Если в 2020 г. Россия занимала третье в мире место по экспорту водки после Швеции и Франции, а ее доля составила 8,4%, то в этом году она может вырасти на 10–15% и превысить $160 млн, считает аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова.

Например, продажи флагманской водки Beluga Group за рубежом в первом полугодии выросли на 61% и, как указано в отчетности, «достигли максимальных значений за всю историю марки».

Автор: Анна
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