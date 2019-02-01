В России в 2,5 раза вырос спрос на телеприставки

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, проанализировал изменение спроса на ТВ-приставки (ресиверы DVB-T2) в России в течение прошлого года и начала 2019 г. в связи с переходом с аналогового на цифровое телевизионное вещание.

Первым регионом, где аналоговое телевидение уже было отключено в конце прошлого года (3 декабря) стала Тверская область. По результатам анализа динамики продаж «Ситилинк», значительный «всплеск» покупок в регионе наблюдался за 2 недели до перехода к цифровому вещанию (ноябрь) и сохранился на неделю с 3 по 10 декабря. По итогам декабря спрос на ТВ-приставки в Тверской области увеличился в 10 раз в сравнении с ноябрем.

В целом по стране под влиянием информационного фона россияне начали задумываться о подготовке к новому формату вещания заранее — уже в июне, по данным «Ситилинк», наблюдалось увеличение спроса на ТВ-приставки до 30%. Примечательно, что в Санкт-Петербурге повышение интереса началось еще раньше — в мае. После относительного снижения в последующие месяцы, с IV квартала спрос по всей территории РФ вырос почти в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, а по отдельным регионам продемонстрировал рекордные значения. Например, только в ноябре 2018 г. в Нижнем Новгороде ресиверы покупали чаще в 6 раз, в Новосибирске — в 5 раз, в северной столице — в 3 раза, в Краснодаре — в 2 раза.

Самыми популярными моделями в России стали ресиверы с базовой функциональностью. Помимо ТВ-приставок продажи выросли и на ТВ — на 40% по итогам 2018 года. «Положительная динамика продаж на телевизоры традиционно обусловлена различными факторами, в том числе интересом к новым технологическим возможностям: более высокое разрешение Ultra HD (4K), наличие Smart TV. Однако данные продаж в Твери продемонстрировали и зависимость от перехода на цифровое вещание. Продажи телевизоров по городу выросли на 30% по сравнению с другими регионами в первые две недели до момента отключения аналогово вещания и на 50% на неделе после отключения. После этого динамика продаж соответствовала данным в других регионах», — отметил Егор Панин, руководитель группы закупок ТВ/Аудиотехники в «Ситилинк».

В январе 2019 активность по продажам ТВ-приставок немного снизилась, и составляет +70% к аналогичному периоду прошлого года.

Следующий всплеск интереса компания ожидает в начале февраля, апреля и с середины мая в связи с тем, что 11 февраля и 15 апреля передача аналогового сигнала прекратится в отдельных регионах РФ, а с 3 июня 2019 года страна полностью перейдет на цифровое вещание.