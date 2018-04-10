В России в тестовом режиме запущена система tax free

Система tax free запускается в тестовом режиме с 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге и Красногорске, сообщает ТАСС.

Cистема tax free позволит иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории России.

Закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных граждан, которые вывозят приобретенные в России товары, Госдума приняла в 2017 году. В силу он вступил с 1 января 2018 года.

В Минпромторге говорят, что список городов со временем будет расширяться. Предполагается, что концу 2018 года tax free будет работать по всей стране.

Сообщается, что возврат налога можно будет осуществить только с покупок на сумму не менее 10 тыс. рублей, а сам возврат будет неполным — от 10 до 12%. Для этого иностранцу понадобится чек, паспорт и сам товар.