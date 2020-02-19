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В России впервые внедрили систему оплаты топлива с помощью QR-кодов

Впервые в России в феврале 2020 года в промышленную эксплуатацию введен сервис оплаты топлива на АЗС с помощью QR-кодов через Систему быстрых платежей (СБП) Это позволит владельцу АЗС, поддерживающей такой способ оплаты, снизить расходы минимум на 1 млн рублей в год за счет сокращения издержек на транзакциях. В свою очередь, автовладельцы смогут заправлять автомобиль проще и быстрее.

Местом для реализации пилотного проекта стала сеть автозаправок VARTA в Свердловской области. Инициаторы запуска — BENZUBER (ООО ТД «Смарт-технологии»), АО НСПК («Национальная система платёжных карт», операционный платежный и клиринговый центр СБП) и СКБ-банк.

По прогнозам разработчиков, к июню 2020 года к системе оплаты топлива на заправочном пистолете будет подключено более 2000 АЗС по всей России, а к концу 2020 — уже 4000. В феврале началась интеграция первых из 3500 заправок, уже подключенных к платежной инфраструктуре BENZUBER, позволяющей осуществлять оплату со смартфона, не покидая автомобиль.

Механика оплаты достаточно проста. «QR-код размещается на заправочном пистолете. Достаточно вставить пистолет в бензобак автомобиля и отсканировать код камерой телефона, после чего в мобильном банке — участнике СБП будет автоматически сформирован платеж. Останется только нажать кнопку подтверждения, — описывает работу системы создатель и совладелец платформы BENZUBER Артем Скворцов. — За счет того, что владельцам АЗС, подключенных к системе оплаты топлива через QR-код, не придется платить эквайринговую комиссию».

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы предоставить как можно большему количеству людей сервисы, которые могут сделать их повседневные платежи проще. Уверены, что реализация функционала оплаты топлива через СБП будет выгодна партнерам BENZUBER и удобна для клиентов, что приведет к расширению аудитории СБП», — комментирует Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК.

«СКБ-банк активно развивает сервисы Системы быстрых платежей: в августе 2019 г. банк запустил сервис оплаты по QR-коду через СБП, а в сентябре в приложении банка была проведена первая в России покупка товара по QR-коду через СБП на кассе магазина, — говорит Денис Репников, председатель правления СКБ-банка. — Мы поддержали инициативу запуска системы оплаты топлива по QR-коду, ведь она открывает новые возможности для бизнеса и делает привычный процесс проще и удобнее для клиентов».

Автор: Анна
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