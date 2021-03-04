В России впервые запущена система чаевых в продуктовой сети

Розничная сеть «Азбука вкуса» запустила систему электронных чаевых в своих магазинах. Теперь покупатели могут оставлять чаевые сотрудникам, которых они захотят отблагодарить за обслуживание. Основная цель нововведения для компании — повысить количество получаемой от клиентов обратной связи «в моменте» и использовать её для дальнейшего улучшения качества сервиса.

Чтобы оставить чаевые, покупателю нужно отсканировать с помощью камеры смартфона QR-код, размещенный в отделах или у кассы. Далее на веб-странице со списком сотрудников необходимо по фотографии выбрать того специалиста, которого хочется отблагодарить: это может быть как продавец или кассир, так и сотрудник службы безопасности, фасовщик или директор магазина. Это работает благодаря синхронизации с автоматизированной системой учета рабочего времени сотрудников Workly, которая теперь тоже используется в «Азбуке вкуса.. В остальном разработку и реализацию проекта компания произвела самостоятельно.

Система уже работает в 34 магазинах в Москве и Санкт-Петербурге и в ресторане «АВ Бистро», а до конца лета функция будет доступна во всех магазинах сети. Пилот проекта стартовал в июле 2020 года в нескольких магазинах, и за время тестирования средняя сумма чаевых достигла 150 рублей, минимальная сумма составила 20 рублей, максимальная — 500. По подсчетам компании, сотрудники, оказывающие наиболее качественный сервис, за счет чаевых смогут получать дополнительно до 4000 рублей в месяц, что не будет являться заменой премиям и другим дополнительным выплатам, принятым в компании.

Помимо чаевых, в сервисе также доступна функция «оставить отзыв» и «поставить оценку» (от 1 до 5). Чаевые будут зачисляться на личную карту сотрудника вместе с заработной платой, отзывы фиксируются во внутренней базе данных, а также будут доступны самим сотрудникам в их личных кабинетах. За негативные отзывы и низкие оценки каких-либо штрафных санкций для сотрудников не предусмотрено. Общая оценка эффективности сотрудников в компании проводится с использованием опросов NPS и CSI, в будущем оценки и чаевые будут складываться с уже отслеживающимися показателями. Таким образом, сотрудник сможет улучшать свой рейтинг во внутреннем конкурсе «Лучший в обслуживании» и повышать шансы на дальнейший карьерный рост.