В России вырос спрос на товары для домашнего садоводства

Аналитики AliExpress Россия отметили рост спроса на товары для домашнего садоводства от российских продавцов. Для этого они проанализировали тенденции покупок за четвертый квартал 2021 года. Эксперты объяснили интерес к таким товарам несколькими причинами — поиском новых хобби, желанием сократить траты на продукты и ранней подготовкой к дачному сезону.

Сильнее всего вырос спрос на удобрения — в 17,5 раза за период. Чаще всего в этой категории пользователи выбирают стимуляторы роста и питания, а ещё жидкие универсальные удобрения для всех комнатных растений. Пользователи готовы отдать за популярные товары категории от 200 до 500 рублей.

В 12,4 раза за период вырос спрос на товары для ухода за растениями. В этой категории особенно популярны кистедержатели для томатов, опоры и пластиковые зажимы. На топ-товары категории россияне готовы потратить от 100 до 300 рублей.

В два раза вырос спрос на товары для выращивания растений без почвы. В этой категории пользователи часто выбирают нагревательные коврики для рассады, дышащие горшки для корневых систем и гроубоксы. Они готовы отдать от 1 тысячи рублей за нагревательный коврик до 6 тысяч рублей за гроубокс.

Спрос на горшки для растений вырос в 8,2 раза за период. При этом пользователи всё чаще выбирают гроубэги — тканевые мешки-горшки, которые препятствуют прению и равномерно нагреваются. За популярные товары этой категории россияне готовы отдать от 500 до 1,4 тысячи рублей.

Кроме того, пользуются спросом товары для профессионального освещения растений. Продажи этих товаров выросли в 17,9 раза за период. В этой категории особенно популярны светодиодные фитолампы с таймером отключения. Пользователи готовы отдать за популярные светильники для растений от 600 до 1,3 тысячи рублей.

Аналитики отметили, что наибольшей популярностью в категории семян пользуются семена низкорослых томатов, карликового граната, арбузных огурцов и клубники. В среднем на упаковку семян россияне готовы потратить от 200 до 400 рублей.