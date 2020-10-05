В России запустилось тестирование грузоперевозок с «электронными документами»

1 октября в шести регионах России стартовал эксперимент Министерства транспорта РФ по внедрению электронного оформления транспортной накладной и путевого листа для автомобильных перевозок. В течение месяца будет тестироваться оформление первичных документов в реальных условиях перевозок и использование при работе с новыми электронными реестрами мобильных устройств проверяющих органов.

Формирование реестра позволит свести к минимуму число проверок на дороге, повысить прозрачность рынка и эффективность развития транспортной отрасли. «Наша цель — сделать процессы оформления документов и их проверки проще, быстрее, прозрачнее и экономичнее», — указал заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов.

Транспортная компания ПЭК стала участником эксперимента Минтранса стартовали первые рейсы компании, документы на которые оформлены в электронном виде. Использовать электронные первичные документы планируется на пяти маршрутах: из Москвы в направлении Пензы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Белгорода и Великого Новгорода.

«Мы планируем отработать классическую перевозку грузоотправитель-грузополучатель, ситуацию с заменой водителя в рейсе, а также сценарий замены пункта выгрузки груза в процессе перевозки», — отметил руководитель службы транспортной логистики ПЭК Магомед Гасанов. По его словам, внедрение электронных перевозочных документов — один из самых значимых шаг к тому, чтобы сделать рынок грузоперевозок прозрачнее. «Государство получает возможность полностью отслеживать процесс транспортировки, а участники перевозки — получать оперативные сигналы о появлении в перевозочном процессе каких-либо несоответствий требованиям фискальных органов», — пояснил он.

Об эксперименте Минтранса

Эксперимент по внедрению электронного оформления транспортной накладной и путевого листа для автомобильных перевозок проводится в соответствии с задачами федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика» и охватывает 6 регионов России и ведущие транспортные компании. Взаимодействие операторов электронных документов, грузоотправителей, грузополучателей и перевозчиков в новых условиях будет тестироваться в 1 по 30 октября в Москве, Татарстане, Московской, Калужской, Рязанской областях и Краснодарском крае.

Цифровизация сектора автоперевозок — одна из ключевых задач современной логистики в России: ежегодно оформляется около 3 миллиардов перевозочных документов, затраты на один документ — от 400 до 700 рублей.