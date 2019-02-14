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В России заработала поисковая система одежды и обуви Glami

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CROPP TOWN
CROPP TOWN
Одежда

Чешский сервис Glami для поиска одежды и обуви в разных магазинах запустил русскоязычную версию сайта. Об этом сообщает vc.ru.Представитель площадки рассказал, что российский каталог сервиса насчитывает более 1 млн товаров и 13 тыс. брендов.

Генеральный директор Томаш Ходбод уверен, что российский рынок онлайн-моды имеет большой потенциал и будет развиваться. Компания проводила исследование среди семи стран (Россия, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Турции и Греции) и выяснила, что в России реже всего покупают одежду в онлайн-магазинах (один из трех человек), но этот показатель быстро растет.

На сайте можно найти товары из магазинов Asos, Ozon.ru, Reserved, KupiVip, Cropp, Ostin, Farfetch и других. Glami работает по CPC-модели: пользователь находит нужный ему товар и переходит на сайт магазина-партнера для покупки.

Агрегатор объединяет более 4000 интернет-магазинов по всем странам. В 2019 году компания планирует привлечь 15 млрд руб. для магазинов-партнеров, из которых 1,11 млрд будет приходиться на российский рынок. Ежегодный оборот товаров на платформе Glami составляет 16 млн единиц. Более половины товаров размещаются на сайте автоматически, без участия человека.

Компании и сервисы: CROPP TOWN, Reserved, KupiVip, O’STIN
Автор: Анна
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