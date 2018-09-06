В России заработала система снятия наличных на кассах магазинов

Платежная система Mastercard в партнерстве с банком «Русский стандарт» запустила в России услугу снятия наличных на кассах магазинов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Пока сервис доступен только держателям дебетовых и кредитных карт Mastercard банка «Русский стандарт» и только в московских магазинах «Фасоль», работающих по франшизе ретейлера Metro Cash & Carry. Для снятия наличных нужно предупредить об этом кассира, который может выдать сумму, кратную 100 рублям, но не более 5 тысяч рублей за раз.

После тестирования в столице Metro Cash & Carry намерен подключить к новому сервису франчайзи из других регионов. В свою очередь, Mastercard готовится задействовать в проекте другие банки и ретейлеры.

«Mastercard приносит в Россию самые современные и востребованные платежные технологии, способствующие развитию безналичной экономики. Мы рады, что совместно с партнерами открываем на рынке новые возможности, с которыми становится еще удобнее делать покупки и решать самые разные повседневные задачи. „Наличные с покупкой“ — это не только комфортный способ управления финансами для держателей карт, но и вклад в развитие безналичной экономики и развитие новых услуг и стандартов обслуживания в розничной торговле», — отметил Иван Исаенко, директор по развитию рынка Mastercard в России.