В России заработала система снятия наличных на кассах магазинов
Платежная система Mastercard в партнерстве с банком «Русский стандарт» запустила в России услугу снятия наличных на кассах магазинов. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Пока сервис доступен только держателям дебетовых и кредитных карт Mastercard банка «Русский стандарт» и только в московских магазинах «Фасоль», работающих по франшизе ретейлера Metro Cash & Carry. Для снятия наличных нужно предупредить об этом кассира, который может выдать сумму, кратную 100 рублям, но не более 5 тысяч рублей за раз.
После тестирования в столице Metro Cash & Carry намерен подключить к новому сервису франчайзи из других регионов. В свою очередь, Mastercard готовится задействовать в проекте другие банки и ретейлеры.
«Mastercard приносит в Россию самые современные и востребованные платежные технологии, способствующие развитию безналичной экономики. Мы рады, что совместно с партнерами открываем на рынке новые возможности, с которыми становится еще удобнее делать покупки и решать самые разные повседневные задачи. „Наличные с покупкой“ — это не только комфортный способ управления финансами для держателей карт, но и вклад в развитие безналичной экономики и развитие новых услуг и стандартов обслуживания в розничной торговле», — отметил Иван Исаенко, директор по развитию рынка Mastercard в России.
«METRO поддерживает своих партнеров-франчайзи на всех этапах развития бизнеса. Нам важно совершенствовать клиентский сервис в магазинах „Фасоль“. По окончанию тестового периода и расширению пула участников проекта мы предложим сервис „Наличные с покупкой“ всем нашим партнерам по франчайзинговой программе. Удобные современные сервисы для независимой розницы вместе с выгодными ценами и качеством продукции сделают магазины „Фасоль“ еще привлекательнее для покупателей», — комментирует Руслан Воробель, заместитель генерального директора по развитию франчайзинга METRO.