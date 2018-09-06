+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

В России заработала система снятия наличных на кассах магазинов

Платежная система Mastercard в партнерстве с банком «Русский стандарт» запустила в России услугу снятия наличных на кассах магазинов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Пока сервис доступен только держателям дебетовых и кредитных карт Mastercard банка «Русский стандарт» и только в московских магазинах «Фасоль», работающих по франшизе ретейлера Metro Cash & Carry. Для снятия наличных нужно предупредить об этом кассира, который может выдать сумму, кратную 100 рублям, но не более 5 тысяч рублей за раз.

После тестирования в столице Metro Cash & Carry намерен подключить к новому сервису франчайзи из других регионов. В свою очередь, Mastercard готовится задействовать в проекте другие банки и ретейлеры.

«Mastercard приносит в Россию самые современные и востребованные платежные технологии, способствующие развитию безналичной экономики. Мы рады, что совместно с партнерами открываем на рынке новые возможности, с которыми становится еще удобнее делать покупки и решать самые разные повседневные задачи. „Наличные с покупкой“ — это не только комфортный способ управления финансами для держателей карт, но и вклад в развитие безналичной экономики и развитие новых услуг и стандартов обслуживания в розничной торговле», — отметил Иван Исаенко, директор по развитию рынка Mastercard в России.

«METRO поддерживает своих партнеров-франчайзи на всех этапах развития бизнеса. Нам важно совершенствовать клиентский сервис в магазинах „Фасоль“. По окончанию тестового периода и расширению пула участников проекта мы предложим сервис „Наличные с покупкой“ всем нашим партнерам по франчайзинговой программе. Удобные современные сервисы для независимой розницы вместе с выгодными ценами и качеством продукции сделают магазины „Фасоль“ еще привлекательнее для покупателей», — комментирует Руслан Воробель, заместитель генерального директора по развитию франчайзинга METRO.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

6 сентября / Комментарии
Продажи игровых ноутбуков выросли на 90%

Продажи игровых ноутбуков выросли на 90%

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела промежуточные итоги развития российского рынка игрового оборудования. Общий тренд на развитие гейминга стимулирует спрос на игровое оборудование.

далее →

5 сентября / Комментарии
В «Теремке» появился андроид-кассир Маруся

В «Теремке» появился андроид-кассир Маруся

Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» представил «первого в мире андроида-кассира» Марусю. Робот с фирменной символикой сети будет встречать посетителей у входа в торговый центр "Коламбус", начиная с 6 сентября. 

далее →

5 сентября / Комментарии
«Карусель» довезет клиентов до дома на бесплатном такси

«Карусель» довезет клиентов до дома на бесплатном такси

B2B сервис CallToVisit запустил пилотный проект совместно с торговой сетью «Карусель». Клиенты гипермаркетов, совершившие покупку более чем на 3 500 рублей, смогут доехать до дома на бесплатном такси.

далее →

5 сентября / Комментарии
«Коммерсантъ» сообщил о планах сенатора Керимова купить «Детский мир»

«Коммерсантъ» сообщил о планах сенатора Керимова купить «Детский мир»

Структуры сенатора Сулеймана Керимова могут приобрести у АФК «Система» контрольный пакет сети «Детский мир». Как стало известно газете «Коммерсантъ», переговоры активизировались после снятия с Керимова обвинений по подозрению в уклонении от уплаты налогов во Франции.

далее →

4 сентября / Комментарии
«Леруа Мерлен» построит в Подмосковье распределительный центр за 10 млрд руб

«Леруа Мерлен» построит в Подмосковье распределительный центр за 10 млрд руб

Российский девелопер промышленных объектов PNK Group и международный ритейлер «Леруа Мерлен» объявляют о начале строительства распределительного центра площадью порядка 140 тыс. кв. м. Планируемый объем инвестиций в реализацию данного проекта составит 10 млрд руб.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!