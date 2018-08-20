В российские интернет-магазины внедрят оплату по e-mail

Все российские интернет-магазины будут интегрированы с платформой быстрых платежей. Это позволит пользователям оплачивать покупки по адресу электронной почты с 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Для этого нужно будет скачать на смартфон специальное приложение, разработкой которого занимается ассоциация «Финтех» при Центробанке, и привязать номер карты к электронной почте.

Во время процесса оплаты будет всплывать окно, где потребуется указать сумму перевода и адрес электронной почты. При этом не потребуется вводить дополнительные реквизиты банковской карты, таких как номер, срок действия и CVV-код, уточняется в сообщении.

Приложение будет максимально защищено от взломов, отметил источник «Известий», близкий к ЦБ. В ассоциации «Финтех» на запрос издания не ответили.

Оплата покупок в интернет-магазинах с помощью электронной почты является одним из направлений внедрения системы быстрых платежей, которую осуществляют ассоциация «Финтех» и ЦБ.

Также планируется использовать и другие способы идентификации, например, по номеру мобильного телефона, и другие виды мгновенных платежей — переводы между физическими лицами, переводы между своими счетами в разных банках и другое.