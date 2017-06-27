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В РСЯ появились короткие видеоролики на основе контекстных объявлений

В видеоблоках РСЯ теперь может показываться новый экспериментальный формат Директа — видеообъявления. Это короткие ролики на основе контекстных объявлений.

За счет нового формата РСЯ планирует увеличить заполняемость блоков прицельно таргетированным видео. Видеореклама привлекает внимание пользователей и заметно повышает кликабельность, а значит и доход рекламодателя. Оплата происходит по CPM, как и в случае с обычной видеорекламой Яндекса. Все видео работают согласно настройкам на площадке.

Для новых объявлений и стандартной видеорекламы можно установить разное значение стоимости. Для этого надо зайти в настройки блока и нажать «Редактировать». Затем во вкладке «Стратегия» выбрать «Раздельный порог». Для стандартной видеорекламы нужно установить порог, аналогичный цифре для всего блока. Для видеообъявлений — задать необходимое значение СРМ.

Специалисты «Яндекса» рекомендуют СРМ-порог для видео в диапазоне 0—10р с учётом аудитории и ожидают «заметный рост цены» по мере развития нововведения.

Автор: Анна
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