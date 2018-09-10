В Рунете появился сервис "Сколько стоят digital-услуги"

Какова средняя стоимость конкретной digital-услуги? Найти ответ на этот вопрос заказчикам важно для бюджетирования и поиска наиболее подходящего подрядчика. Исполнителям — для составления конкурентоспособного предложения.

Получить нужную информацию теперь не составит труда, достаточно воспользоваться онлайн-калькулятором «Сколько стоят digital-услуги», который в понедельник представила площадка для проведения digital-тендеров Workspace.

С его помощью можно узнать среднюю стоимость будущего проекта и часовых ставок агентств по таким услугам как: веб-разработка, SEO, контекстная реклама, мобильная разработка и интернет-маркетинг. Например, выбрав категорию Разработка сайта, вид услуг — Разработка под ключ, тип сайта — Интернет-магазин, город — Екатеринбург, можно узнать, сколько стоит разработка интернет-магазина под ключ в Екатеринбурге, а также получить список агентств из разных ценовых ниш, оказывающих такие услуги в данном городе.