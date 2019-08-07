В салонах Теle2 появятся витрины AliExpress

В салонах компании Теle2 появятся витрины AliExpress с образцами товаров. Покупатели могут тут же заказать понравившийся гаджет, просканировав присвоенный ему QR-код. Об этом пишет газета Известия.

Сообщается, что для AliExpress это первый опыт в России, хотя в Китае компания уже активно использует такой формат.

«Мы хотим посмотреть, как будет работать наш проект в салонах связи, чтобы понять интерес покупателей к таким инструментам. В Китае это очень популярно: есть проект TaoBao Selected с маленькими шоурумами избранных продавцов», — сказал Антон Пантелеев, представитель AliExpress.

Эксперты отмечают, что оффлайн-витрины помогут привлечь новую аудиторию, которая по тем или иным причинам не делают покупки в интернет-магазинах, полагают эксперты. Однако они сомневаются, что проект превратится в крупный канал продаж. Об этом сообщает Рамблер.