В Санкт-Петербурге откроется первый магазин ИКЕА Сити

ИКЕА объявляет об открытии первого магазина городского формата в Санкт-Петербурге: пространство площадью более семи тысяч м² расположится в ТРК «Европолис». Представители торгового центра и розничной сети уже подписали соглашение об аренде, согласно которому новый магазин ИКЕА Сити будет открыт в Санкт-Петербурге уже в 2023 году.

ИКЕА продолжает развивать омниканальную экосистему различных форматов, представляя покупателям все больше возможностей вдохновляться и совершать покупки. Сегодня покупатели ИКЕА уже активно используют экосистему ИКЕА в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — они могут приобрести товары и воспользоваться услугами в магазинах ИКЕА Дыбенко и ИКЕА Парнас, а также четырех Студиях планирования и онлайн магазине. Забрать покупки также можно в различных пунктах выдачи заказов Оzon и отделениях Почты России.

С открытием нового магазина ИКЕА городского формата, покупатели смогут вдохновляться всем ассортиментом товаров, а также приобрести и сразу забрать аксессуары и небольшую мебель. Для покупки комплексных решений и крупной мебели будет необходимо воспользоваться услугой доставки.

Новый магазин будет располагать большой и просторной студией планирования, а также предоставлять услуги комплексного дизайн-сервиса, в рамках которого, покупатели смогут спланировать не только мебельные системы, но и получить консультации по интерьерным решениям и обустройству дома с использованием всего ассортимента ИКЕА.

Для быстрого и удобного совершения покупок будут работать кассы самообслуживания и пункт выдачи онлайн заказов, расположенный на —2 этаже торгового центра. Так, покупатели смогут выбрать удобный интервал, забрать купленные онлайн товары и сразу же погрузить их в машину.

Компания также продолжает активно развивать направление IKEA Food, чтобы предлагать посетителям уникальный ассортимент шведских продуктов высокого качества и по доступным ценам. Так, магазин городского формата в Санкт-Петербурге впервые представит новую концепцию, которая объединит на одной площадке сразу три формата: Бистро, Ресторан и Магазин шведских продуктов ИКЕА. Посетители смогут выбрать снэки для быстрого перекуса, насладиться полноценным обедом в посадочной зоне Ресторана или приобрести шведские продукты из ассортимента ИКЕА для приготовления дома.

В меню Ресторана и Бистро ИКЕА войдут около 35 готовых блюд, включая фирменные фрикадельки, хот-доги, десерты, салаты и напитки, а магазин Шведских продуктов ИКЕА предложит посетителям около 100 наименований товаров. В соответствии с глобальной стратегией развития IKEA Food компания также продолжит развивать Plant-based ассортимент с акцентом на вегетарианские и веганские опции привычных блюд.

«Санкт-Петербург для нас — один из крупнейших рынков в России. Мы также видим, что жители города заинтересованы в развитии сети ИКЕА в регионе. Поэтому для нас открытие первого магазина городского формата в Петербурге является не только логичным продолжением развития сети омниканальных продаж, но и шагом навстречу покупателям. Теперь благодаря удобному расположению ИКЕА Сити в ТРК „Европолис“ товары и решения бренда станут еще доступнее, а у горожан появится возможность шопинга налегке и недалеко от центра города», — отметил Понтус Эрнтелл, Генеральный директор и директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России.