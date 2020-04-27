В Сбербанк Бизнес Онлайн появились услуги Сберлогистики

Сбербанк и Сберлогистика запустили логистические сервисы в интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн. Более 2,5 миллионов юридических лиц могут подключить услуги Сберлогистики за несколько минут по СберБизнес ID. Договор формируется автоматически без бумажных документов, сразу же после его подтверждения корпоративные клиенты могут доставлять товары по всей стране на условиях постоплаты.

Для отправки корреспонденции и посылок пользователям Сбербанк Бизнес Онлайн доступны два продукта — «Сберкурьер» и «Сберпосылка».

«Сберкурьер» — это доставка с курьером от двери до двери. Собственные курьерские сети Сберлогистики охватывают 800 населенных пунктов. Курьеры компании снабжены всеми необходимыми средствами защиты и работают по алгоритмам бесконтактной доставки.

«Сберпосылка» — доставка в пункты выдачи заказов. Сегодня клиентам Сберлогистики доступны 13 000 пунктов выдачи, включая отделения Сбербанка и постаматы.

В интуитивно-понятном интерфейсе личного кабинета можно рассчитать стоимость доставки, вызвать курьера, отправить посылку в ближайший для получателя пункт выдачи и отслеживать статус по каждому заказу в режиме онлайн. Сервис автоматизирует подготовку и отправку посылок, в одном окне можно управлять всеми логистическими процессами.

Развитая инфраструктурная сеть Сберлогистики поможет бизнесу увеличить присутствие на региональных рынках и предоставить клиентам качественную доставку по доступной цене. География доставки охватывает 26 тысяч населенных пунктов России, региональные центры Сберлогистики представлены в 26 крупнейших городах. Собственные склады класса А общей площадью более 100 кв. м находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

«Сбербанк Бизнес Онлайн — это полноценная цифровая платформа для предпринимателей, которая помогает сохранять деловую активность и поддерживать деятельность даже в ситуации работы „на удалёнке“. Благодаря Сберлогистике нашим пользователям становится доступна физическая отправка товаров и грузов без привлечения внешних подрядчиков. Простой и удобный способ подключения к Сберлогистике обеспечивает механизм бесшовной авторизации СберБизнес ID, основанный на собственной разработке Сбербанка, решении Fintech API. Всего же к настоящему времени в корпоративном интернет-банке Сбербанка, помимо традиционных банковских услуг, представлены более 30 нефинансовых сервисов, которые позволяют вести и развивать бизнес дистанционно». Анна Лоевская, управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.