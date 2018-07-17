В сентябре появится система оплаты пошлин за товары из зарубежных интернет-магазинов

Возможность оплачивать таможенные платежи сверх нормы беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов через Почту России у населения может появится в сентябре.

«К осени станет возможна оплата пошлин за интернет- покупки через Почту России. Сначала нужно принять закон о таможенном регулировании. Мы ожидаем, что он будет принят в эту сессию, второе чтение назначено на 17 июля», сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Он пояснил, что в законе содержится норма по оплате таможенных пошлин физических лиц в отделениях Почты России. После принятия закона Минфину надо будет выпустить нормативный акт, а Федеральной таможенной службе и Почте России провести техническую подготовку.

Напомним, в середине июля Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости, сделанные в зарубежных интернет-магазинах.

ФТС считает, что все товары из зарубежных интернет-магазинов для личного пользования должны продаваться как коммерческие товары, таможенный платеж должен быть снижен с 30 до 20% и введена комбинированная ставка, например не менее €1 за 1 кг, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле €200. По оценкам ФТС, эта мера должна приносить в бюджет до 25 млрд рублей в год.