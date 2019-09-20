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В сервисе «2ГИС» появился поиск товаров и услуг

Геоинформационный сервис «2ГИС» представил новую версию сервиса с поиском товаров и услуг в офлайн-магазинах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поиск работает среди офлайн-магазинов строительных и отделочных материалов, сантехники, электротоваров и шин. А ещё в части продуктовых запросов — например, можно найти кофе или подгузники. В планах постепенно подключать все остальные сферы, где важны цены.

«Сердце 2ГИС — выбор организаций. То, что принято называть „Справочник“. И пару лет назад мы задумались, что может быть новой глубиной справочника 2ГИС после того, как научились готовить всю мыслимую информацию о компаниях — от детальных характеристик, до фотографий, отзывов и входов на карте? А задавшись этим вопросом, мы пришли к пониманию, что нам надо совершать радикальный шаг в том, что такое глубина справочника. Новый уровень — это цены на товары и услуги в офлайн-магазинах», — комментирует Павел Мочалкин, директор по технологиям 2ГИС.

К товарам подключены ведущие магазины строительных, отделочных материалов, шин и дисков — «Леруа Мерлен», OBI, «Петрович», «Сатурн», «Бауцентр», «Касторама», «Виантон» и другие. Всего с сервисом сотрудничает более 33 тысяч точек продаж, предлагающих 37 миллионов товаров.



Помимо того, что любая компания из указанных сфер может опубликовать свои товары бесплатно, информация также поступает от пользователей через отдельное приложение «Чек». Его суть в том, что за сканирование чеков пользователи получают кэшбэк, но при этом информация с каждого чека поступает и в товарный поиск 2ГИС. Приложение уже наполнило поиск данными с 3 миллионов чеков.

Автор: Анна
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