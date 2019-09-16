В сети «ВкусВилл» появилась возможность снятия наличных на кассе магазина

«Сбербанк» и «Вкусвилл» запустили услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов — она будет доступна держателям карт Mastercard и Visa любых российских банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на платёжном рынке.

В «Сбербанке» и «Вкусвилле» подтвердили информацию о запуске сервиса. В банке уточнили, что снять наличные можно с карт Mastercard, Maestro и Visa российских банков, запустивших такую услугу по своим картам, а также с карт Mastercard и Maestro, эмитированных за рубежом. Сервис для карт «Мир» появится до конца 2019 года, отметили в «Сбербанке».

В настоящее время сервис запущен в 51 магазине в Санкт-Петербурге и в восьми магазинах Москвы и Московской области, отметили во «ВкусВилле». До конца 2019 г. планируется подключить к проекту все точки сети (около 1000).

Посетители при совершении покупки и оплаты безналичным способом смогут снять кратную 100 руб. сумму, до 5 тыс. руб. «Этот сервис будет особенно полезен для тех, кто не любит искать ближайший банкомат, когда нужно быстро снять небольшую сумму на повседневные расходы», — считает управляющий директор по качеству и закупкам сети Евгений Римский.