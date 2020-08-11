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В школу в 2020 году: сколько стоит полная «боевая» готовность

В этом году стоимость подготовки детей к школе выросла из-за вероятности продолжения удаленной учебы. Многие родители к стандартному списку принадлежностей добавляют ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты. Онлайн-обучение бьет по карману, более чем вдвое увеличивая стоимость подготовки ребенка к школе по сравнению с приготовлениями к учебе офлайн. При этом цена полного комплекта необходимых для домашнего обучения товаров на Авито (базовые предметы + ноутбук и компьютерное кресло), выросла на 6% по сравнению с 2019 годом, выяснил аналитический центр сервиса.

Оптимистичный прогноз

В обычный комплект для обучения в школе входит пенал, ранец, а также спортивная и школьная формы. Такой набор обойдется родителям в среднем в 3180 рублей. Ранец в среднем стоит около 1 150 рублей, школьная форма обойдется в 1 060 рублей . Эти предметы немного подорожали за год, в августе 2020 ранец вырос в цене на 3%, а форма — на 7%. Еще дешевле родителям обойдутся спортивная форма (640 рублей в среднем) и пенал (330 рублей).

Готов ко всему

Те, кто хочет заранее быть уверенными в полной готовности школьника, будут стараться приобрести предметы, которые подойдут и для онлайн- и для офлайн-обучения, чтобы быть готовыми к потенциальной второй волне. В целом по стране стоимость полного комплекта составила чуть более чем 20 тысяч рублей. В этот набор помимо базовых вещей из обычного набора входят также ноутбук и компьютерное кресло — важные предметы для организации домашнего обучения в 2020 году. Такой комплект товаров поднялся в цене на 6% по сравнению с кануном 1 сентября 2019 года — год назад родители могли потратить на него ориентировочно 19 тысяч рублей.

Самая главная расходная статья для родителей школьников — ноутбуки: в среднем на Авито они стоят 13 тысяч рублей. Компьютерное кресло можно купить за 4 тысячи рублей. Спрос на офисную мебель и электронные устройства вырос. Ноутбуки стали востребованнее на 55%, а кресла на целых 73%.

«В 2020 году ноутбук стал обязательным гаджетом для каждой семьи. За год стоимость ноутбуков на Авито выросла на 8%, спрос на них сильно „подскочил“ — это в том числе последствия пандемии, которая спровоцировала ускорение цифровизации жителей страны. На Авито можно найти как б/у, так и новые товары по привлекательной цене, что позволяет родителям купить все необходимое к школе в одном месте и сэкономить не только деньги, но и время», — комментирует Павел Комаров, руководитель макрокатегории «Бытовая техника и электроника» Авито.

Школьники всей страны

Дороже всего сборы в школу обойдутся родителям из Казани: более 32 тысяч рублей за полный комплект для онлайн- и офлайн обучения. За ними следует Нижний Новгород: здесь за все необходимое для школьника придется выложить около 26 тысяч рублей. На третьем месте Москва с ценником около 24 тысяч рублей.

Дешевле всего подготовка к школе в Тольятти (16 тысяч рублей), Ульяновске (17,6 тысяч рублей) и Саратове (17,6 тысяч рублей).

В большинстве крупных городов стоимость школьных товаров за год выросла — сильнее всего в Волгограде (на 20%). Более доступным комплект стал лишь в Ижевске (-9%). В Иркутске стоимость набора из гаджетов, одежды и аксессуаров не изменилась по сравнению с 2019 годом.

Автор: Анна
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