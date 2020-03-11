В «Ситилинк» назначен новый директор по закупкам

«Ситилинк» сообщает о назначении Олега Пчельникова на должность директора по закупкам. Он будет отвечать за стратегию развития продуктового портфеля, управление ассортиментной матрицей и повышение эффективности коммерческой деятельности. Комаров Павел, ранее занимавший должность директора по закупкам «Ситилинк», принял решение покинуть компанию.

Олег Пчельников окончил факультет прикладной физики Московского инженерно-физического института. С 1998 года работает в ретейле (сегмент электроники и бытовой техники). До 2003 года занимал должность директора по продажам компании Blade. В период 2003-2008гг являлся директором по закупкам компании Ultra Electronics. С 2009 года по 2019 год занимал посты директора по закупкам, коммерческого директора в ГК «Юлмарт».

В настоящее время портфель «Ситилинк» включает более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию. В портфеле услуг — сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.

По данным исследования Data Insight за период июль 2018-июнь 2019, компания заняла первое место по объемам онлайн-продаж в сегменте бытовой техники и электроники. Ее доля составила 23%.

По версии аналитиков Forbes, компания заняла 8 место в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по итогам 2019 года.