+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

В «Сколково» открылся Цифровой офис «Магнита»

11 сентября 2020 года в Инновационном центре «Сколково» состоялось открытие Цифрового офиса компании «Магнит». В мероприятии приняли участие Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем и заместитель генерального директора, исполнительный директор компании «Магнит» Флориан Янсен.

В «Сколково» будут работать около 100 сотрудников «Магнита» из Москвы и регионов России. Это IT-специалисты в направлениях ERP, Big Data, поиска инноваций и запуска новых технологий. На первом этапе ключевые задачи офиса — внедрение решений SAP для ускорения цифровой трансформации и оптимизации бизнес-процессов компании. Ожидается, что эффект от внедрения SAP будет исчисляться миллиардами рублей.

Открытие Цифрового офиса позволит «Магниту» существенно повысить экспертизу в IT, получить доступ к новым технологиям и стать одним из лидеров отрасли по запуску и эффективному использованию передовых решений в традиционной рознице и e-commerce.

Кроме того, офис будет работать со стартапами, пилотировать новые технологии, оценивать результаты тестов и перспективы внедрения.

«Мы начали развивать центр технологий для ритейла в IT-кластере более двух лет назад, поскольку интерес отрасли к инновациям был очевиден. Тогда внутри Фонда было около ста релевантных для ритейла проектов. Компания „Магнит“ первой заинтересовалась нашей инициативой и провела пилоты с несколькими стартапами. А сегодня произошло значимое событие — открытие цифрового офиса „Магнита“. Надеемся, что компания станет полноценным участником экосистемы „Сколково“. А мы со своей стороны готовы фокусно поддерживать проекты, заинтересовавшие нашего партнера. Сейчас компаний, работающих по направлению „Ритейл“, у нас уже более 600».

Кирилл Каем, Cтарший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»

«Открытие офиса — возможность привлечь высококлассные кадры для трансформации и адаптации цифровой среды компании к актуальным задачам, использовать инфраструктуру и услуги технопарка. Это позволит эффективно поддержать развитие нашей сети в разных направлениях, гибче реагировать на запросы бизнеса и покупателей. Мы работаем в одной из самых быстрорастущих отраслей и хотим быть лучшими для своих клиентов, без создания крепкого цифрового фундамента предложить им новые сервисы и опции невозможно».

Флориан Янсен, заместитель генерального директора, исполнительный директор розничной сети «Магнит»

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

11 сентября / Комментарии
«Азбука вкуса» инвестировала в стартап в области Digital Health

«Азбука вкуса» инвестировала в стартап в области Digital Health

Розничная сеть «Азбука вкуса» заключила партнёрство с британским технологическим холдингом с российскими корнями Biolink Tech LTD и стала его миноритарным инвестором. Вместе компании будут развивать в России стартап Otri — систему персонализации питания на основе анализов крови с возможностью покупки и доставки продуктов в один клик.

далее →

10 сентября / Комментарии
МегаФон открыл самый большой магазин в телеком-рознице

МегаФон открыл самый большой магазин в телеком-рознице

МегаФон открыл Experience Store в торговом центре Columbus в Москве. В магазине нового формата с фокусом на цифровой опыт клиентов представлены тематические зоны, посвященные современным технологиям, а также три принципиально новых для телеком-ритейла пространства: сервисный центр, студия для блогеров и экспресс-проверка здоровья.

далее →

9 сентября / Комментарии
Определен медиарейтинг российских ритейлеров

Определен медиарейтинг российских ритейлеров

Торговая сеть «Магнит» стала самым упоминаемым брендом в сфере ритейла. За год в федеральных и региональных СМИ, а также на ТВ и радио, было более 87 тысяч упоминаний данного бренда. Такие данные обнародованы в исследовании, подготовленном аналитической компанией «Тамисаж».

далее →

4 сентября / Комментарии
ГК «Детский мир» расширяет сеть «Зоозавр» в Москве

ГК «Детский мир» расширяет сеть «Зоозавр» в Москве

ГК «Детский мир», крупнейший в России и Казахстане розничный оператор торговли детскими товарами, объявляет об открытии нового магазина сети «Зоозавр» в Московском регионе.

далее →

4 сентября / Комментарии
Россияне стали покупать больше дорогих смартфонов

Россияне стали покупать больше дорогих смартфонов

Доля дорогих смартфонов (ценой более 50 тыс. руб.) в общих продажах по итогам января—августа этого года заняла рекордные 30%. Всего было продано около 1,4 млн таких смартфонов примерно на 100 млрд руб.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!