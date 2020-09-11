В «Сколково» открылся Цифровой офис «Магнита»

11 сентября 2020 года в Инновационном центре «Сколково» состоялось открытие Цифрового офиса компании «Магнит». В мероприятии приняли участие Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем и заместитель генерального директора, исполнительный директор компании «Магнит» Флориан Янсен.

В «Сколково» будут работать около 100 сотрудников «Магнита» из Москвы и регионов России. Это IT-специалисты в направлениях ERP, Big Data, поиска инноваций и запуска новых технологий. На первом этапе ключевые задачи офиса — внедрение решений SAP для ускорения цифровой трансформации и оптимизации бизнес-процессов компании. Ожидается, что эффект от внедрения SAP будет исчисляться миллиардами рублей.

Открытие Цифрового офиса позволит «Магниту» существенно повысить экспертизу в IT, получить доступ к новым технологиям и стать одним из лидеров отрасли по запуску и эффективному использованию передовых решений в традиционной рознице и e-commerce.

Кроме того, офис будет работать со стартапами, пилотировать новые технологии, оценивать результаты тестов и перспективы внедрения.

«Мы начали развивать центр технологий для ритейла в IT-кластере более двух лет назад, поскольку интерес отрасли к инновациям был очевиден. Тогда внутри Фонда было около ста релевантных для ритейла проектов. Компания „Магнит“ первой заинтересовалась нашей инициативой и провела пилоты с несколькими стартапами. А сегодня произошло значимое событие — открытие цифрового офиса „Магнита“. Надеемся, что компания станет полноценным участником экосистемы „Сколково“. А мы со своей стороны готовы фокусно поддерживать проекты, заинтересовавшие нашего партнера. Сейчас компаний, работающих по направлению „Ритейл“, у нас уже более 600». Кирилл Каем, Cтарший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»