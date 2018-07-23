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Право и налоги RSS

В «Сколково» предложили использовать данные пользователей без их согласия

Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики одобрила концепцию работы с общедоступными данными, согласно которой бизнес сможет свободно собирать, хранить и анализировать любые пользовательские данные, легально попавшие в интернет. Причем для этого не будет требоваться согласие их владельца, пишут «Ведомости».

На основании предложенной концепции будет разработан законопроект. Авторами плана выступили инновационный центр «Сколково» и компания Double Data.

Рабочей группой, наравне с предложенной, обсуждались и другие концепции. В частности, представители Mail.Ru Group предлагали разрешать сбор и обработку данных только тем площадкам, где базируются пользовательские данные. Однако эта идея не нашла поддержки, в то время как за первый вариант, по которому не требуется согласие пользователей, поддержали 56% проголосовавших членов рабочей группы.

В Мегафоне считают, что пользователи могут не знать, что их информацию кто-то может использовать, например, в рекламных целях. Представители Mail.Ru Group заявили, что одобренная группой концепция противоречит и интересам пользователей, и «здравому смыслу». В Яндексе выступили за продолжение работы над концепцией.

Автор: Анна
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