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В соцсетях стали чаще обсуждать сапы этим летом

Сервис Объявления ВКонтакте выяснил, в каких городах пользователи соцсети чаще всего ищут, покупают или арендуют сапы. Лидерами среди любителей сапов оказались жители Москвы, Красноярска, Иркутска, Санкт-Петербурга, а также гости курортов Краснодарского края.

По данным сервиса Объявления ВКонтакте, спрос на аренду сапов в июне вырос по сравнению с маем на 50%, а интерес к сап-турам увеличился почти в 5 раз.

Чаще всего объявления о покупке и аренде сапбордов появлялись на страницах пользователей VK из Москвы, Красноярска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска. Также высокий спрос замечен на курортах Краснодарского края — в Сочи, Геленджике, Анапе.

По данным сервиса, на 378% увеличилось количество репостов объявлений об аренде сапов в тематические паблики, на 300% — на личные страницы пользователей. Объявления о сап-прогулках размещали в тематические спортивные паблики пользователи VK на 72% чаще.

При этом, почти в 4 раза увеличилось суммарное количество сап-туров по всей России, средняя стоимость которых в увеличилась в полтора раза (с 24 тыс. рублей до 38 тыс. рублей) в июне по сравнению с маем.

Средняя цена на сапборды в Москве составляет 31 тыс.рублей, в Санкт-Петербурге — 28 тыс. рублей, Красноярске — 39 тыс. рублей, в Краснодаре — 27 тыс.рублей, в Иркутске — 40 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге количество сап-туров выросло в 1,3 раза, а цена увеличилась с 17 тысяч до 29 тысяч рублей в среднем по области.

Количество объявлений о проведении сап-туров в Москве в июне выросло в 3 раза по сравнению с маем, объявлений об аренде сапбордов — в 2 раза. На четверть выросли продажи сапов в Москве в Объявлениях ВКонтакте.

Трехкратно увеличилась стоимость туров на сапбордах в Екатеринбурге и почти в два раза в Челябинске — жители Урала стремятся к максимально продуктивному и интересному отдыху в летний период.

Автор: Анна
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