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В состав Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли вошли семь новых участников

В состав Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли (НАДТ) вошли семь новых членов-организаций, в том числе Retail & Loyalty, интернет-магазины «Цветное» и «Прогресс», Airbag-Master.ru и другие.

Сегодня НАДТ ставит перед собой масштабные амбициозные задачи по совершенствованию отрасли дистанционной торговли и ведет продуктивный диалог с органами власти.

Денис Патраков, интернет-магазин «Прогресс»: «Цели вступления в Ассоциацию — поспособствовать популяризации дистанционного способа продаж, повысить уровень доверия покупателей к таким продавцам и поднять планку стандартов обслуживания в сфере. Проблема характерна для рынка в целом и решать её эффективней общими усилиями, объединяясь в такое сообщество как Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли».

Александр Иванов, Президент НАДТ: «Наша главная задача — обеспечение нормального рабочего процесса отрасли e-commerce. Мы стараемся обратить особое внимание государства на наиболее значимые и острые темы, тем самым снижая давление на уже устоявшиеся и работающие процессы. Мы много лет назад инициировали процессы, которые сейчас привели к полному понимаю власти того факта, что продажа продуктов питания, алкоголя, лекарств и ювелирных изделий должна быть разрешена. Мы «пробили» новый взгляд на розничный экспорт. Сегодня эти вопросы встречают полное понимание власти, бизнеса и общества, хотя реально запреты ещё не сняты. Однако мы продолжаем работать над этим».

В текущем году НАДТ планирует уделить особое внимание вопросам повышения профессионального уровня компаний, качества предоставляемых услуг и уровня клиентской удовлетворенности. Кроме того, планируется работа по снижению разрыва между уровнем ведения и развития бизнеса российских интернет-магазинов и зарубежных онлайн-ритейлеров. Отдельное направление — вопрос государственного регулирования онлайн-торговли. НАДТ выступает за корректные и продуманные изменения, отвечающие актуальным запросам отрасли.

Представителей компаний, вступающих в ассоциацию, привлекает возможность консолидированного представления интересов отрасли в органах государственной власти, доступ к информационным ресурсам Ассоциации, а также возможность активно взаимодействовать с ведущими игроками рынка.

«Безусловно, участие в Ассоциации предоставляет непосредственную возможность в защите интересов игроков на рынке электронной коммерции. Точнее, работа в Ассоциации предоставляет возможность работать над защитой интересов всех игроков, а не какого-то игрока в отдельности. Например, наша компания принимает участие в группе с другими представителями рынка и государственными органами в разработке законопроектов, призванных улучшить условия развития всей отрасли интернет-торговли. Такой возможности за пределами профессионального объединения нет. А вот в составе НАДТ возможно быть услышанным государственными органами, которые занимаются законотворчеством. Поэтому, я, безусловно, призываю участников рынка, руководителей и владельцев интернет-магазинов занимать не пассивную позицию, а присоединяться к НАДТ и активно участвовать в процессе формирования нашей среды обитания. Все зависит от нас!», — прокомментировал Владимир Ким, Генеральный директор, сооснователь ООО «Блэк Фрайдэй».

Автор: Анна
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