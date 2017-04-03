В состав Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли вошли семь новых участников

В состав Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли (НАДТ) вошли семь новых членов-организаций, в том числе Retail & Loyalty, интернет-магазины «Цветное» и «Прогресс», Airbag-Master.ru и другие.

Сегодня НАДТ ставит перед собой масштабные амбициозные задачи по совершенствованию отрасли дистанционной торговли и ведет продуктивный диалог с органами власти.

Денис Патраков, интернет-магазин «Прогресс»: «Цели вступления в Ассоциацию — поспособствовать популяризации дистанционного способа продаж, повысить уровень доверия покупателей к таким продавцам и поднять планку стандартов обслуживания в сфере. Проблема характерна для рынка в целом и решать её эффективней общими усилиями, объединяясь в такое сообщество как Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли».

Александр Иванов, Президент НАДТ: «Наша главная задача — обеспечение нормального рабочего процесса отрасли e-commerce. Мы стараемся обратить особое внимание государства на наиболее значимые и острые темы, тем самым снижая давление на уже устоявшиеся и работающие процессы. Мы много лет назад инициировали процессы, которые сейчас привели к полному понимаю власти того факта, что продажа продуктов питания, алкоголя, лекарств и ювелирных изделий должна быть разрешена. Мы «пробили» новый взгляд на розничный экспорт. Сегодня эти вопросы встречают полное понимание власти, бизнеса и общества, хотя реально запреты ещё не сняты. Однако мы продолжаем работать над этим».

В текущем году НАДТ планирует уделить особое внимание вопросам повышения профессионального уровня компаний, качества предоставляемых услуг и уровня клиентской удовлетворенности. Кроме того, планируется работа по снижению разрыва между уровнем ведения и развития бизнеса российских интернет-магазинов и зарубежных онлайн-ритейлеров. Отдельное направление — вопрос государственного регулирования онлайн-торговли. НАДТ выступает за корректные и продуманные изменения, отвечающие актуальным запросам отрасли.

Представителей компаний, вступающих в ассоциацию, привлекает возможность консолидированного представления интересов отрасли в органах государственной власти, доступ к информационным ресурсам Ассоциации, а также возможность активно взаимодействовать с ведущими игроками рынка.