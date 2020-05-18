В супермаркетах «Дикси» начали продавать готовые блюда из сети «Шоколадница»

С 18 мая в восьми супермаркетах «Дикси» в пилотном режиме запускается продажа готовых блюд из сети «Шоколадница». Об этом сообщает пресс-служба группы компаний.

Покупатели московского региона смогут найти в магазинах 25 готовых блюд из кофейни, среди которых творожная запеканка, сырники, блины, сэндвичи, супы, салаты и десерты. На следующем этапе блюда будут поставляться во все магазины «Дикси» Москвы и области.