В супермаркетах «Дикси» начали продавать готовые блюда из сети «Шоколадница»
С 18 мая в восьми супермаркетах «Дикси» в пилотном режиме запускается продажа готовых блюд из сети «Шоколадница». Об этом сообщает пресс-служба группы компаний.
Покупатели московского региона смогут найти в магазинах 25 готовых блюд из кофейни, среди которых творожная запеканка, сырники, блины, сэндвичи, супы, салаты и десерты. На следующем этапе блюда будут поставляться во все магазины «Дикси» Москвы и области.
«В выборе блюд в рамках данной коллаборация мы с партнерами сделали акцент на такой категории как завтрак. Ведь очень часто вкусной ресторанной едой хочется побаловать себя именно утром. Ранее мы уже успешно запускали совместный проект с коллегами из „Дикси“, предлагая покупателям магазинов бренд кофе „Д+Кофе Хауз“. Верим, что и данная коллаборация будет успешна для обеих компаний. В дальнейшем мы также планируем расширить наше партнерство и выйти на полки магазинов „Виктория“».
Андрей Топилин, руководитель B2B направления, ГК «Шоколадница»