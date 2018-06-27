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В супермаркетах не будет безрецептурных лекарств

Российские власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в супермаркетах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее письмо, направленное департаментом соцразвития правительства в заинтересованные министерства.

Как пояснил изданию представитель вице-премьера Татьяны Голиковой, в процессе общественного обсуждения проект получил множество отрицательных отзывов, поэтому Минпромторг сам обратился в правительство с предложением закрыть разработку документа.

Эксперты полагают, что такое решение обусловлено переходом Игоря Шувалова, который активно продвигал эту идею, из правительства в ВЭБ и возвращением туда Татьяны Голиковой, назначенной вице-премьером по социальной сфере.

Публичные обсуждения законопроекта проходили с 28 апреля по 14 мая. За это время в поддержку документа поступило 34 голоса, против — 5,8 тысячи голосов.

Против принятия законопроекта выступали владельцы аптечных сетей — они предупреждали, что это приведёт к закрытию значительного числа аптек. С критикой законопроекта выступали также Минздрав и Минэкономразвития.

Автор: Анна
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