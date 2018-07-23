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В супермаркетах «Перекресток» появился сервис самостоятельных покупок

Торговая сеть «Перекресток» первая в формате «супермаркет» приступила к пилотированию технологии Self scan в России. Проект стартовал в супермаркете, расположенном по адресу ул. Олимпийская деревня, д.3, корп.1 (ТРЦ «Фестиваль»). Воспользоваться сервисом самостоятельных покупок могут покупатели — участники программы лояльности «Клуб Перекресток».

Решение позволит оптимизировать работу кассовой линии и сократить очереди. Кроме этого, использование технологии Self scan позволит делать покупателю различные предложения в момент совершения им покупок, что может способствовать росту среднего чека в среднем на 10%. На первом этапе пилота самостоятельное сканирование покупки будет возможно с помощью портативного сканера.

«До конца лета еще пять московских супермаркетов будут оборудованы технологией самостоятельного совершения покупок в двух форматах. Со временем покупки можно будет совершать как с помощью специального сканера, так и с помощью персонального мобильного телефона с установленным на нем приложением, которое сейчас находится в разработке. В случае подтверждения эффективности пилота будет принято решение о масштабировании проекта на еще 90 супермаркетов с высоким траффиком», — комментирует Иван Мельник, директор по стратегическим проектам торговой сети «Перекресток».

Чтобы приступить к покупке посетителю супермаркета необходимо в зоне «Сканеры для самостоятельных покупок» отсканировать физическую или виртуальную карту «Клуба Перекресток», после чего на автоматизированной стойке выдачи терминалов будет назначен сканер. Для совершения покупки необходимо отсканировать штрих-код товара с помощью сканера. Весовой товар должен быть взвешен, после чего необходимо отсканировать напечатанный штрих-код. Алкоголь и табак сканируется в зоне касс самостоятельных покупок. По мере сканирования товаров они добавляются в «электронную корзину», которая отображается на экране сканера. На экране сканера отображается также общая сумма покупок, артикулы и наименования товаров, стоимость каждый позиции и наличие скидки, что позволит покупателю контролировать сумму будущего чека в процессе совершения покупки. Из списка покупок можно удалить любой товар. Для этого в общем списке покупок необходимо выбрать товар и в его карточке нажать кнопку «Удалить».

Для оплаты покупки (принимаются банковские карты и наличные), необходимо пройти в зону касс самостоятельных покупок и отсканировать QR-код на экране кассы. Совершить покупку, в составе которой есть алкоголь или табак, снять защитные метки с товара или отсканировать товар, у которого ранее не был считан штрих-код, поможет ассистент супермаркета.

Автор: Анна
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