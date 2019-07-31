В «Связном» и «Евросети» теперь доступны покупки в рассрочку по карте «Халва»

Техноритейлер «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») и карта рассрочки «Халва» от Совкомбанка объявляют о сотрудничестве: теперь покупки товаров в беспроцентную рассрочку будут доступны для обладателей «Халвы» в почти 5 тыс. магазинах сети.

Покупки в «Связном» и «Евросети» по картам «Халва» станут доступны уже с 31 июля текущего года. Покупателям будут доступны 2 типа рассрочки: при покупке на сумму до 5000 рублей срок рассрочки составит 1 месяц, при совершении покупки от 5000 рублей беспроцентная рассрочка составит 3 месяца.

При совершении покупок за собственные средства клиентам «Халвы» будут начисляться баллы кэшбэка, используя которые в конце каждого месяца можно будет компенсировать стоимость покупок, совершенных, в том числе и в магазинах «Связной» и «Евросеть».

«Кредитные программы пользуются популярностью у покупателей электроники, а возможность покупки товаров с картой „Халва“ в нашей сети станет дополнительным инструментом для клиентов. Мы всегда стремимся делать акцент на создании лучшего сервисного предложения на рынке, поэтому уверены, что наше партнёрство позволит как привлечь новых клиентов, так и сделать процесс покупки более удобным», — отмечает Антон Павлов, директор телекоммуникационных и финансовых услуг компании Связной.