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В течение 5 лет в развитие «Горбушкина двора» вложат 1,5 миллиардов рублей

В ближайшие пять лет в развитие «Горбушкина двора» будет инвестировано 1,5 миллиардов рублей. Выделенные средства пойдут на модернизацию торгового комплекса, внешнюю и внутреннюю отделку, а также его популяризацию среди жителей Москвы. Кроме того, гипермолл расширит свою специализацию — сохранив традиционный фокус на электронике, гаджетах и бытовой технике, здесь также будут представлены товары категории DIY.

«Горбушкин двор» — знаковое место с многолетней историей. Мы разработали его стратегию развития, но понимаем, что без масштабных инвестиций не обойтись. Поэтому было принято решение выделить 1,5 миллиардов рублей, которые в течение ближайших пяти лет позволят сделать гипермолл одним из самых современных торговых центров в Москве. Несмотря на то, что Правительством Москвы было изменено назначение земли под нашим комплексом, какие-либо работы могут начаться не ранее чем через 5 лет. Все это время «Горбушкин двор» будет продолжать свое развитие и, вероятно, в том или ином формате останется здесь и в после появления на территории бывшего завода «Рубин» многофункционального комплекса«. — рассказал управляющий директор «Горбушкина двора» Александр Волков.

Реновация «Горбушкиного двора» вписывается в концепцию развития западного округа Москвы. В течение ближайших пяти лет будут модернизированы внутренние помещения комплекса, обновлен фасад здания, разработана новая система навигации. Кроме того, комплекс будет оборудован новыми системами безопасности. После модернизации торговый комплекс будет соответствовать всем самым современным стандартам, принятым на рынке торговой недвижимости.

«Горбушкин Двор» — один из самых известных торговых объектов не только в Москве, но и во всей России. История создания гипермолла ведет свой отсчет с 1987 года, когда был основан клуб Филофонистов в Парке Фили. Общая площадь гипермолла составляет 60 тысяч квадратных метров, площадь торговых площадей — 35 тысяч квадратных метров. Кроме того, в «Горбушкином дворе» оборудованы два крытых паркинга на 1700 машиномест.

Автор: Анна
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