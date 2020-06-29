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В течение пандемии Robokassa отметила рост на 79%

На фоне пандемии предприниматели начали массово подключать онлайн-платежи и переводить бизнес в интернет, чтобы пережить введенный в стране режим самоизоляции. Robokassa отметила стремительный рост подключений новых организаций, а в сравнении с апрелем 2019 года рост оборота сервиса составил 79%.

Статистика Robokassa показала особую динамику в сферах медицинских услуг, благотворительности и продовольственных товаров. Так выглядит рост новых подключений по категориям товаров и услуг за апрель в сравнении со средним месячным значением 2020 года:

  • медицинские услуги – рост в 10 раз;
  • благотворительность – более чем в 4 раза;
  • продовольственные товары –  рост в 2,2 раза;
  • парфюмерия, косметика и бытовые товары – рост более чем в 2 раза
  • вебинары – рост более чем в 2 раза;
  • техника – более чем в 2 раза;
  • товары для детей – в 1,8 раз;
  • психологическая помощь – в 1,7 раз;
  • семинары и тренинги –  в 1,7 раз;
  • товары для дома – более чем в 1,5 раза.

В апреле значительно вырос потребительский спрос на образовательные товары и услуги. Люди, которые вынужденно получили много свободного времени, решили заняться саморазвитием. Такой вывод можно сделать на основе двух критериев: объема оборота и количества проведенных транзакций. По этим двум показателям лидирует сектор семинаров и тренингов, второе место заняли вебинары, третье – образование и литература.

В мае тенденция на самообразование сохраняется – потребительская активность на образовательные услуги и товары продолжила рост.

«Мы все прекрасно понимаем, в каком состоянии сегодня находится рынок. Массовый переход в онлайн для многих вынужденный шаг и единственная возможность выжить в это тяжелое время. И реальной поддержки, к сожалению, приходится ждать лишь от веб-сервисов. Быстро перестроить свой бизнес, перепрофилировать его на онлайн-формат, подключить платежи, решить вопрос онлайн-касс, – сегодня это самые критичные вопросы. Мы, как и наши коллеги «по цеху», осознаем всю ответственность, которая неожиданно легла на наши плечи – и стараемся делать все возможное, чтобы помочь и поддержать микро- и малый бизнес, который пострадал в этот период», – говорит Татьяна Глазачева, CEO платежного сервиса Robokassa.

Автор: Анна
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