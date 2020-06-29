В течение пандемии Robokassa отметила рост на 79%

На фоне пандемии предприниматели начали массово подключать онлайн-платежи и переводить бизнес в интернет, чтобы пережить введенный в стране режим самоизоляции. Robokassa отметила стремительный рост подключений новых организаций, а в сравнении с апрелем 2019 года рост оборота сервиса составил 79%.

Статистика Robokassa показала особую динамику в сферах медицинских услуг, благотворительности и продовольственных товаров. Так выглядит рост новых подключений по категориям товаров и услуг за апрель в сравнении со средним месячным значением 2020 года:

медицинские услуги – рост в 10 раз;

благотворительность – более чем в 4 раза;

продовольственные товары – рост в 2,2 раза;

парфюмерия, косметика и бытовые товары – рост более чем в 2 раза

вебинары – рост более чем в 2 раза;

техника – более чем в 2 раза;

товары для детей – в 1,8 раз;

психологическая помощь – в 1,7 раз;

семинары и тренинги – в 1,7 раз;

товары для дома – более чем в 1,5 раза.

В апреле значительно вырос потребительский спрос на образовательные товары и услуги. Люди, которые вынужденно получили много свободного времени, решили заняться саморазвитием. Такой вывод можно сделать на основе двух критериев: объема оборота и количества проведенных транзакций. По этим двум показателям лидирует сектор семинаров и тренингов, второе место заняли вебинары, третье – образование и литература.

В мае тенденция на самообразование сохраняется – потребительская активность на образовательные услуги и товары продолжила рост.