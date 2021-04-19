В Telegram может появиться опция продаж товаров и услуг

В мессенджере Telegram, после предстоящих обновлений может появиться продажа товаров и услуг напрямую в каналах и группах, об этом сообщает «Код Дурова». Ранее продажи можно было вести только через специальные боты.

Издание обнаружило новую функцию в актуальных бета-версиях клиентов для Android и macOS. Проверить ее работу можно в тестовом магазине @TestStore.

Фото: «Код Дурова»

При этом оплата за товары и услуги в мессенджере будет осуществляться при помощи сторонних платежных систем, куда входят:

Сбербанк

ЮMoney

Stripe

Tranzzo

Payme

CLICK

LiqPay

ECOMMPAY

Среди других новшеств возможность оставить чаевые и сохранить данные банковской карты для будущих покупок внутри Telegram.