В Telegram может появиться опция продаж товаров и услуг
В мессенджере Telegram, после предстоящих обновлений может появиться продажа товаров и услуг напрямую в каналах и группах, об этом сообщает «Код Дурова». Ранее продажи можно было вести только через специальные боты.
Издание обнаружило новую функцию в актуальных бета-версиях клиентов для Android и macOS. Проверить ее работу можно в тестовом магазине @TestStore.
Фото: «Код Дурова»
При этом оплата за товары и услуги в мессенджере будет осуществляться при помощи сторонних платежных систем, куда входят:
- Сбербанк
- ЮMoney
- Stripe
- Tranzzo
- Payme
- CLICK
- LiqPay
- ECOMMPAY
Среди других новшеств возможность оставить чаевые и сохранить данные банковской карты для будущих покупок внутри Telegram.
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