В «Теремке» появился андроид-кассир Маруся

Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» представил «первого в мире андроида-кассира» Марусю.

Маруся с фирменной символикой сети будет встречать посетителей у входа в торговый центр «Коламбус», начиная с 6 сентября.

«Маруся» разработана специально для сети ресторанов компанией «Альфа Роботикс». Производитель интегрировал в конструкцию модуль оплаты, а также написал программное обеспечение, которое позволяет роботу общаться с покупателем, предлагать блюда «Теремка», полностью оформить заказ, оплатить его с помощью банковской карты и выдать чек. По словам производителя, аналогов этого робота в мире нет.

Андроида-кассира сделали максимально антропоморфным: рост не превышает 160 см; робот подражает человеческой жестикуляции; модель оснащена анимированными «живыми» глазами и приятным голосом; робот способен распознавать лица и речь посетителя.