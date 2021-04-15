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В TikTok появятся новые рекламные форматы для интернет-магазинов

TikTok тестирует новые рекламные форматы для продвижения интернет-магазинов. Новые форматы позволят компаниям показывать товары и делать ретаргетинг на пользователей, которые заинтересовались продуктом.

В течение 2021 года в приложении TikTok должны появиться следующие форматы:

  • Collection Ads — объявления, в которых бренды смогут показывать в роликах товары из каталога. При клике на рекламу, пользователь попадет на страницу с продуктом;
  • Dynamic Product Ads — динамическая товарная реклама. В ней пользователи будут видеть продукты, с которыми взаимодействовали ранее в интернете;
  • Promo Tiles и Showcase Tiles — форматы, с помощью которых рекламодатели смогут добавлять в объявления и видео сообщения о товарах.

Ранее появилась информация, что соцсеть планирует внедрить новые функции, среди которых «шопинг в прямом эфире» — она продолжит опцию live shopping, которую TikTok будет развивать совместно с Walmart. В начале февраля TikTok объявил о глобальном партнерстве с рекламной группой WPP, а в октябре прошлого года заключил соглашение с платформой для интернет-торговли Shopify.

Автор: Анна
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