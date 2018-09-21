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В ТОП-100 крупнейших российских компаний попали девять ритейлеров

Журнал РБК опубликовал очередной рейтинг 500 крупнейших российских компаний «РБК 500». Общая выручка компаний, вошедших в список, выросла на 9,07% по итогам 2017 года и составила 72,3 трлн рублей.

Как и в прошлом году, первые шесть позиций РБК 500 остались без изменений, лидерство четвертый год подряд осталось за «Газпромом». «Магнит» с седьмой строчки спустился на девятую, а на его место с восьмой позиции поднялась X5 Retail Group.

По числу участников в РБК 500 на первое место вышел сектор торговли (53 компании), поменявшись лидерством с финансами. При этом количество ретейлеров не изменилось, а смена лидера произошла из-за уменьшения числа представителей финансового сектора — с 54 до 51.

Нижняя планка РБК 500 в этом году — 17,8 млрд руб., что на 2,5% больше минимальной планки прохождения в рейтинг прошлого года (17,4 млрд руб.).

В отраслевом аспекте наибольший рост выручки показали интернет-компании и компании массмедиа — 35,7% против среднего по рейтингу роста 10,2%.

В топ-500 попали 53 ритейлера. Кроме того, ещё 21 розничная компания с достаточной для включения в рейтинг выручкой попала в рейтинг без присвоения номера из-за несоответствия методологии исследования.

Всего в ТОП-100 попали девять ритейлеров: X5 Retail Group (7 место, выручка 1 295 млрд руб.), Магнит (9 место, выручка 1 143 млрд руб.), «Лента» (31 место, выручка 365 млрд руб.), «Дикси» (45 место, 283 млрд руб.), «Красное и Белое» (60 место, 210 млрд руб.), «М.Видео» (62 место, 198 млрд руб.), «ДНС» (63 место, 198 млрд руб.), «О’Кей» (66 место, 177 млрд руб.), а также объединённая компания «Связного» и «Евросети» (81 место, 158 млрд руб.).

Самый большой рост выручки за год показала сеть «Красное & Белое» — 52,2%, а самое большое падение — группа компаний «Ташир», чья выручка упала на 15,9%.

Впервые в «РБК 500» вошли следующие ритейлеры: «М Фешн» (263 место), «Ярче!» (327 место), Hoff (429 место), «Нео-Фарм» (453 место), «Снежная Королева» (475 место), а также Familia (500 место).

Автор: Анна
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