В торговой сети «Лента» произошли изменения в руководящем составе

Розничная сеть «Лента» объявила об изменениях в руководящем составе и организационной структуре компании. Для поддержки новой стратегии компания создает два подразделения — дирекцию по коммерции и маркетингу и дирекцию по стратегии и трансформации.

В зону ответственности дирекции по коммерции и маркетингу войдут категорийный менеджмент, закупки и развитие, управление портфелем собственных торговых марок и улучшение покупательского опыта. Должность коммерческого директора займет Дмитрий Богод.

Богод пришел в «Ленту» в 2018 году на должность директора по стратегии, в 2019 году был назначен директором по маркетингу и стратегии. До этого он занимал позицию ассоциированного партнера в московском офисе McKinsey&Co.

В задачи дирекции по стратегии и трансформации будут входить разработка позиционирования компании, управление стратегическими проектами, поиск и развитие инноваций. Директором по стратегии и трансформации «Ленты» станет Анастасия Волохова. До прихода в «Ленту» Волохова занимала руководящие позиции в компаниях «Магнит» и Boston Consulting Group (BCG), где отвечала за трансформацию и эффективность бизнеса.

Директор коммерческой службы Татьяна Сафутина и директор по закупкам и снабжению Яп ван Вреден покинут компанию, рассказал представитель «Ленты».