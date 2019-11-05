+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

В торговых сетях появились автоматы по продаже пива в разлив

Крупные производители пива начали устанавливать автоматы по розливу в крупных торговых сетях. Так, «Балтика» уже разместилась в «Перекрестке» и «Дикси», планирует подобный проект и AB InBev Efes, сообщает «Коммерсант».

Потребитель должен установить ПЭТ-бутылку и нажать на кнопку разлива. После необходимо наклеить этикетку, которую напечатает автомат, и оплатить товар на кассе. Автоматы оборудованы охлаждающей установкой. Есть ограничение на разлив после установленного законом времени.

Как рассказали в X5, в «Перекрестке» в Москве работает 45 автоматов, до конца 2019 года планируется установить еще 20 штук, а в 2020 году продолжить «активное развитие проекта». «Он был запущен, чтобы удовлетворить спрос покупателей на свежее разливное пиво, который растет последние несколько лет», — говорят в X5. В «Дикси» говорят, что автоматы установлены в нескольких магазинах в Москве и Санкт-Петербурге.

В «Балтике» и сетях не раскрыли данные о продажах. Как сказано на сайте разработчика автоматов, производителя пивного оборудования NPM Group, на некоторых точках продается более 1 тыс. литров пива в месяц. По словам источника «Ъ», знакомого с проектом, одно устройство может стоить около 200 тыс. руб.

Основатель сети магазинов пива «Беру выходной» Николай Желагин сомневается в перспективах проекта. Во-первых, отмечает он, в автоматах всего два сорта, тогда как в средней специализированной точке — 30−40 видов. Кроме того, из-за сложной логистики крупных сетей может быть тяжело обеспечить необходимую свежесть напитка, полагает он.

Самым популярным алкогольным напитком в России летом стало пиво. Напиток занял первое место по объемам потребления алкоголя. В 2018 году россияне выпили 7,9 млрд литров пива. Помимо этого, пиво также лидирует по объемам потребляемого абсолютного алкоголя — чистого спирта, содержащегося в напитках разных видов.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

5 ноября / Комментарии
«Подружка» после слияния с «Л’Этуаль увеличит количество магазинов в четыре раза

«Подружка» после слияния с «Л’Этуаль увеличит количество магазинов в четыре раза

После сделки с «Л'Этуаль» сеть магазинов «Подружка» должна увеличиться в четыре раза. Ритейлер сохранит свой бренд и увеличит число торговых точек с 244 до 1000.

далее →

5 ноября / Комментарии
Индекс «Пятёрочки»: базовый проднабор продемонстрировал дефляцию

Индекс «Пятёрочки»: базовый проднабор продемонстрировал дефляцию

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, представляет индекс «Пятёрочки» за третий квартал 2019 года.

далее →

5 ноября / Комментарии
«Связной»: рынок носимых устройств в России вырос в 2 раза

«Связной»: рынок носимых устройств в России вырос в 2 раза

С января по сентябрь россияне прибрели 3,1 млн устройств на общую сумму 19,4 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года в 2 раза в штуках и почти в 2 раза в деньгах.

далее →

1 ноября / Комментарии
Кофейня «Правда Кофе» тестирует систему распознавания лиц Ivideon Faces

Кофейня «Правда Кофе» тестирует систему распознавания лиц Ivideon Faces

Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon первым в России запустил облачное решение для распознавания лиц Ivideon Faces. Оно ориентировано на ритейл, HoReCa, банки, сферу услуг, а также офисные и открытые пространства.

далее →

1 ноября / Комментарии
69% покупателей готовы отказаться от бренда из-за агрессивного сбора данных

69% покупателей готовы отказаться от бренда из-за агрессивного сбора данных

Компания Accenture опросила 8 тыс. человек в Канаде, Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Великобритании и США, чтобы выяснить, каков их опыт взаимодействия с цифровой рекламой и что определяет предпочтения пользователей, когда дело доходит до взаимодействия с брендами, розничными продавцами и провайдерами сервисов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!