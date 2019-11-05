В торговых сетях появились автоматы по продаже пива в разлив

Крупные производители пива начали устанавливать автоматы по розливу в крупных торговых сетях. Так, «Балтика» уже разместилась в «Перекрестке» и «Дикси», планирует подобный проект и AB InBev Efes, сообщает «Коммерсант».

Потребитель должен установить ПЭТ-бутылку и нажать на кнопку разлива. После необходимо наклеить этикетку, которую напечатает автомат, и оплатить товар на кассе. Автоматы оборудованы охлаждающей установкой. Есть ограничение на разлив после установленного законом времени.

Как рассказали в X5, в «Перекрестке» в Москве работает 45 автоматов, до конца 2019 года планируется установить еще 20 штук, а в 2020 году продолжить «активное развитие проекта». «Он был запущен, чтобы удовлетворить спрос покупателей на свежее разливное пиво, который растет последние несколько лет», — говорят в X5. В «Дикси» говорят, что автоматы установлены в нескольких магазинах в Москве и Санкт-Петербурге.

В «Балтике» и сетях не раскрыли данные о продажах. Как сказано на сайте разработчика автоматов, производителя пивного оборудования NPM Group, на некоторых точках продается более 1 тыс. литров пива в месяц. По словам источника «Ъ», знакомого с проектом, одно устройство может стоить около 200 тыс. руб.

Основатель сети магазинов пива «Беру выходной» Николай Желагин сомневается в перспективах проекта. Во-первых, отмечает он, в автоматах всего два сорта, тогда как в средней специализированной точке — 30−40 видов. Кроме того, из-за сложной логистики крупных сетей может быть тяжело обеспечить необходимую свежесть напитка, полагает он.

Самым популярным алкогольным напитком в России летом стало пиво. Напиток занял первое место по объемам потребления алкоголя. В 2018 году россияне выпили 7,9 млрд литров пива. Помимо этого, пиво также лидирует по объемам потребляемого абсолютного алкоголя — чистого спирта, содержащегося в напитках разных видов.