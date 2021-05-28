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В умных колонках «Яндекса» появилась опция заказа книг из «Литрес»

В умных колонках «Яндекса» появилась возможность с помощью голосовых команд выбирать в библиотеке «Литрес» аудиокниги. Оплатить их поможет голосовой помощник «Алиса», сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Для оплаты надо будет подать голосовую команду «Алиса, купи эту книгу» или «Оплати «Литрес», после чего на смартфон пользователя придет push-уведомление для подтверждения платежа. Затем книга станет доступной для прослушивания через колонку или мобильное устройство. Представитель «Яндекса» отмечает, что через «Алису» можно приобрести на «Литрес» около 140 000 аудиокниг и подкастов.

Директор по развитию группы компаний «Литрес» Александр Бобровский отмечает, что проект запущен с целью увеличения спроса на аудиокниги в целом, расширения осведомленности аудитории о таком формате. Говорить о финансовых ожиданиях от запуска продаж через умную колонку пока рано, добавляет он.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что оплата аудиокниг через «Алису» может стать первым шагом к созданию на базе голосового помощника маркетплейса, где появятся самые разные товары и услуги, которые можно заказать и оплатить голосом. Здесь «Яндекс» движется в том же направлении, что Amazon со своим виртуальным ассистентом Alexa, выпущенным в 2014 году.

Автор: Анна
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