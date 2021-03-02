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В Великобритании откроется первый магазин Amazon Go

Онлайн-ритейлер Amazon объявил о планах по развитию сети магазинов без продавцов Amazon Go. На этой неделе в Великобритании откроется первая точка сети. Она будет расположена на западе Лондона в районе Илинг.

В настоящий момент завершаются последние приготовления перед открытием магазина. Известно, что подготовка помещений (переоборудование и адаптация под требования нового для страны формата) велась в течение последних нескольких месяцев.

Первый Amazon Go с технологией Just Walk Out появился еще в 2018 году в Лос-Анджелесе. Концепция безналичного магазина без продавцов остается прежней — десятки установленных камер и инфракрасных датчиков ведут запись происходящего в магазине и фиксируют все, что покупатели берут с полок. Когда клиент покидает территорию магазина, выбранные им товары оплачиваются автоматически через приложение Amazon Go.

Amazon планировал открыть точку Go еще в 2019 году. Тогда предполагалось, что магазин появится сразу в центре Лондона, но в дальнейшем от реализации этой идеи отказались.

В настоящий момент работает около 25 магазинов Amazon Go в США (Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско и Сиэтл).

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Автор: Анна
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