В Viber появятся услуги от магазинов и сервисов

Новый руководитель мессенджера Viber Джамел Агауа анонсировал появление в сервисе функций взаимодействия пользователей с бизнесом. По его словам, сервис для обмена сообщениями станет платформой, в которой можно будет заказать столик в ресторане и купить какой-либо товар, сообщает Bloomberg.

Обновлённая версия Viber будет выпущена в марте 2017 года пообещал Агауа. В ней пользователи смогут общаться с друзьями, искать рестораны и заказывать столики не покидая приложения, рассказал он. В будущем компания собирается добавить функцию платежей в мессенджер, однако это произойдёт не сразу, сказал Агауа.

«Моя основная цель — увеличить количество пользователей и сделать Viber доступным для всех средством общения. На втором месте безопасность и конфиденциальность пользователей, а на третьем — запуск платформы с дополнительными сервисами», — пояснил новый руководитель компании.

Новый гендиректор Viber Джамел Агауа занял свой пост 2 февраля 2017 года. Ранее он возглавлял провайдера мобильных рекламных технологий MobPartner.