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В Волгограде откроется Центр заказов ИКЕА

ИКЕА становится еще ближе: уже весной 2022 года в Волгограде откроется второй в России Центр заказов. Новая точка продаж ИКЕА площадью 130 м² расположится на первом этаже ТРЦ «Акварель» по адресу: Университетский пр-т, 107.

Центр заказов позволит сделать шопинг в ИКЕА еще удобнее и доступнее: посетители смогут не только изучить наиболее популярные товары для дома, но и получить компетентную консультацию сотрудников по всему ассортименту товаров ИКЕА перед оформлением покупки на сайте бренда. В фокусе Центра заказов ИКЕА в Волгограде – мебельные системы, поскольку именно эта категория вызывает больше всего вопросов при заказах онлайн. Специалисты новой точки продаж помогут спланировать кухню или гардероб, а также оформить заказ, доставку, сборку или возврат товаров при необходимости. При оформлении покупки с сайта ikea.ru в Центре заказов посетители также смогут заказать и лимитированные коллекции. Забрать купленные в Центрах заказов ИКЕА товары можно будет в пунктах выдачи, расположенных рядом. 

«Новый формат точек продаж позволит сделать товары и решения ИКЕА доступными для жителей города и региона, а некоторым и вовсе подарит радость первого знакомства с нашим брендом. Надеемся, что для многих людей Центр заказов ИКЕА в Волгограде станет началом позитивных изменений не только в доме, но и в образе жизни. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать покупателей и помочь им с выбором тех или иных товаров»

Понтус Эрнтелл, Генеральный директор и директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России.

ИКЕА анонсировала открытие новых точек продаж в июле этого года. Россия стала одной из первых стран, в которых компания тестирует подобный формат. В течение нескольких месяцев бренд планирует расширить географию своего присутствия в России и открыть еще около десяти точек продаж ИКЕА – выбор локации будет зависеть от потенциала онлайн-продаж в регионе, развития торговой инфраструктуры, а также интереса местных жителей к бренду.

«ИКЕА - долгожданное и действительно большое открытие для всего волгоградского региона. Теперь покупателям будет ещё проще найти и выбрать нужный товар для интерьера, и всё это в привычном и любимом пространстве - ТРЦ «Акварель». Наше партнерство с ИКЕА - отличный пример эффективного сотрудничества, когда бизнес объединяется, чтобы стать еще комфортнее и ближе к своему покупателю».

Тьерри Леконт, Генеральный директор NHOOD Russia, управляющая компания ТРЦ «Акварель»

ТРЦ «Акварель» общей площадью около 100 тысяч м² был открыт в 2013 году как проект регионального масштаба: центр является излюбленным местом шопинга не только для жителей Волгограда, но и области. Более 150 магазинов и развлекательных центров, а также удобная транспортная доступность обеспечивают десятки тысяч посетителей ежедневно.

Автор: Elvira
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