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В Wildberries ответили на претензии Visa и Mastercard

Онлайн-ритейлер Wildberries готов обсудить с международными платежными системами Visa и Mastercard свое решение уменьшить цены на заказы при оплате с помощью российских платежных систем.

Однако соответствующие предложения в компанию пока не поступали.

В Wildberries подчеркнули, что неоднократно заявляли представителям западных платежных систем, что их комиссии слишком высоки для рынка и превышают тарифы российских систем. Однако, по данным онлайн-ритейлера, позиция Visa и Mastercard не менялась.

«Приветствуем заявления платежных систем о проведении расследований, но напоминаем, что главная задача следствия — не выйти на самих себя. Сегодня западные платежные системы занимают значительную долю на российском рынке и диктуют свои условия работы отечественному бизнесу», — добавили в пресс-службе.

Ранее Wildberries сообщил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций.

В компании пояснили, что так пользователи увидят, как складывается цена на товары, и смогут сэкономить. Онлайн-ритейлер подчеркивал, что речь не идет о вводе дополнительных комиссий.

Позднее в Visa заявили, что такие действия негативно скажутся не только на потребителях, но и на бизнесе. В свою очередь, глава Mastercard в России Алексей Малиновский подчеркнул, что платежная система обеспокоена возможной дискриминацией держателей карт со стороны Wildberries.

Автор: Анна
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