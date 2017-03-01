В Яндекс.Деньгах сменился генеральный директор

С 1 марта генеральным директором Яндекс.Денег становится Иван Глазачев, в прошлом член правления и исполнительный директор Банка Русский Стандарт. Нынешний генеральный директор Мария Грачева продолжит работу в компании в должности директора по развитию. Она сосредоточится на новых финтех-проектах и исследовании новых рынков.

Кроме того, изменился состав совета директоров. Теперь со стороны Сбербанка в него входят Лев Хасис, Елена Батурова, Владислав Крейнин, Ирина Швакман, а со стороны Яндекса — Александр Шульгин, Евгения Завалишина и Михаил Парахин.

«Сейчас Яндекс.Деньги уверенно лидируют как среди сервисов электронных кошельков, так и среди платежных решений для бизнеса. Вклад Марии и ее команды во многом определяет надежные позиции компании, — говорит Александр Шульгин, генеральный директор Яндекса в России. — Мария более десяти лет руководит разными направлениями в Яндекс.Деньгах и знает все тонкости этого бизнеса. Мы высоко ценим ее достижения и надеемся, что новый генеральный директор не просто закрепит успех компании, но и существенно расширит ее деятельность — поможет создать экосистему, способную предусмотреть и удовлетворить все платежные потребности людей и компаний в любых жизненных и деловых ситуациях».

«Перед Яндекс.Деньгами стоят амбициозные задачи — не только отвечать запросам рынка и времени, но и опережать их, развивая удобные и инновационные сервисы для пользователей и компаний со всего мира, — говорит Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка России. — Рассчитываем, что опыт и знания Ивана Глазачева будут полезны клиентам компании, а значит, принесут пользу и бизнесу».

Иван Глазачев более 13 лет работает в сфере торгового эквайринга и платежных сервисов. Последние десять лет работал в Банке Русский Стандарт, с 2012 года был членом правления. В должности исполнительного директора курировал блок эквайринга и транзакционного бизнеса. Команда банка под руководством Ивана создала третью по величине в России эквайринговую сеть, разработала и внедрила крупнейшую white label платформу денежных переводов с карты на карту, которой пользуется множество коммерческих организаций России. Кроме того, были успешно перезапущены мобильный и интернет-банкинги. Иван имеет степень MBA Школы бизнеса им. Шулиха Йоркского университета в Торонто по специальности «Инвестиции и корпоративные финансы», а также степень бакалавра Московского государственного университета коммерции по специальности «Мировая экономика».