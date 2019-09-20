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В Яндекс.Директе появилась Indoor-реклама

Пользователи Яндекс.Директа теперь могут запускать рекламу на цифровых экранах внутри помещений. Продажи рекламы осуществляются через RTB-аукцион c оплатой за 1000 OTS (Opportunity To See) — контактов людей с рекламным сообщением.

Сегодня для рекламодателей доступны около 3,5 тысяч поверхностей, расположенных в гипермаркетах, аптеках и салонах красоты в Москве и других городах России. Рекламодатель может управлять рекламной кампанией непосредственно в интерфейсе Директа: выбирать список поверхностей, в том числе разных операторов, запускать и останавливать показы в любое время.

Каждый цифровой экран оснащён видеокамерой — технология распознавания лиц позволяет с высокой точностью определить пол и возраст человека, который к нему подошёл. Затем система подбирает подходящее для конкретного посетителя рекламное объявление, закупает показ в онлайн-аукционе и тут же транслирует контент на цифровой панели. Если перед камерой никого нет или человек стоит спиной к экрану, то реклама не подбирается и показа не происходит. При этом алгоритм не идентифицирует и не использует персональные данные людей перед экраном.

Рекламодатель сам назначает корректировки ставок по полу, возрасту. Также можно комбинировать эти настройки с корректировками на погоду. Так, в жаркий день можно транслировать на экранах в прикассовых зонах рекламные ролики мороженого или прохладительных напитков, а в хмурую погоду будет более эффективна реклама горячей выпечки или ароматного кофе на вынос.

«Появление доступа к Indoor-инвентарю — важный этап развития Директа как единой платформы цифровой коммуникации бизнеса с пользователями. У рекламодателей появилась дополнительная возможность коммуникации с аудиторией непосредственно в точках продаж. Директ позволяет закупать просмотры рекламы только в момент присутствия целевой аудитории в торговом зале точно так же, как это происходит в онлайне. Теперь рекламодатели в Директе могут использовать не только классические инструменты digital-маркетинга, такие как видео-, аудио- и баннерная реклама, но и запускать охватную и навигационную рекламу на новых носителях» — говорит руководитель группы развития рекламных продуктов Яндекса Владимир Мосин.

Автор: Анна
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