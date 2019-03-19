В Яндекс.Директе появились аукционы на видео и наружную рекламу

В Яндекс.Директе появилось два новых вида рекламы. Теперь пользователи могут размещать в нём видеорекламу и наружную цифровую рекламу с оплатой за тысячу потенциальных показов (OTS).

Закупка видеорекламы через Директ открывает рекламодателям много новых возможностей. Они смогут разместить свой ролик в Видеосети Яндекса с месячной аудиторией более 37 миллионов человек. Максимальная длина ролика — 60 секунд, а в его конце можно добавить «пэкшот» — статичное изображение, дающее пользователю время кликнуть и перейти на страницу продукта.

Также Директ позволяет выбирать формат размещения видео и повышать вероятность повторного контакта с аудиторией, корректируя частоту показа медийных баннеров или показывая дополнительную performance-рекламу. Для рекламодателей будут доступны таргетинги по профилю пользователей, аналогичные медийным баннерам: по социально-демографическим характеристикам, семейному положению, профессии, наличию детей, интересам, данным Яндекс.Метрики и Яндекс.Аудиторий.

Ранее аукционная закупка видеорекламы была доступна только через сервис Яндекс.Дисплей, которым в основном пользовались крупные рекламодатели. Теперь поучаствовать в аукционах смогут все, в том числе представители малого и среднего бизнеса: минимальный бюджет составляет всего 300 рублей в день, а минимальный чек — 1000 рублей.

«В Директе давно есть возможность размещать по аукционной модели медийные баннеры, а также видеодополнения и видеообъявления. Теперь в нём доступен почти весь рекламный инвентарь Видеосети Яндекса, — говорит руководитель группы развития рекламных продуктов Яндекса Владимир Мосин. — Из системы управления контекстной рекламой Директ превратился в полноценный инструмент для решения бизнес-задач: от формирования спроса до привлечения клиентов».

Также в Директе появилась возможность по отдельному запросу заказать размещение наружной рекламы с минимальным бюджетом 300 рублей в день. Сейчас в аукционе участвует более 100 цифровых билбордов в Москве, скоро к ним добавятся поверхности в других городах России. Рекламодатели могут выбирать для размещения конкретные рекламные поверхности, а также в режиме реального времени указывать период показа рекламы, оценивать её эффективность и управлять частотой контактов при ретаргетинге в интернете.