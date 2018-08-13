В Яндекс.Директе появились частные специалисты по настройке рекламы
Команда Яндекс.Директа сообщила, что теперь рекламодатели смогут обращаться за помощью в настройке и ведении кампаний к проверенным частным специалистам.
Нововведение призвано помочь рекламодателям избежать типичных ошибок и потратить бюджет на рекламу с пользой. Качество работы экспертов будет отслеживать рейтинговая система.
Те пользователи, которые недавно завели аккаунт в Директе, начнут видеть в интерфейсе следующее оповещение:
Отбор частных специалистов Яндекс начал этим летом. Всего было рассмотрено 160 претендентов, из них в итоговый список попали 33 участника из разных городов.
Присоединиться к новой программе могут лишь сертифицированные специалисты по Директу, прошедшие отбор: Яндекс проверяет кампании, которые ведёт специалист, проводит с каждым претендентом личное собеседование и внимательно изучает отзывы клиентов.
В настоящее время компания продолжает принимать заявки от новых соискателей. Чтобы стать участником эксперимента, нужно заполнить форму по ссылке.